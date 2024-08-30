大坂直美不敵穆霍娃　美網女單止步第2輪

▲大坂直美第2輪出局。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

曾2度在美網封后的日本網球名將大坂直美，今天（30日）在美網女單第2輪比賽中，以3比6、6比7（5比7）輸給捷克選手穆霍娃(Karolina Muchova)，無緣晉級。

前世界球后大坂直美目前排名第88，去年由於懷孕生女休息1年，今年在澳網復出後，狀態起伏卻不穩，如今又在美網第2輪出局，讓大坂直美在賽後表示，「這有點困難，因為我只能透過比賽結果來衡量自己的狀態。我感覺自己變得更快、更好，卻在第2輪輸掉比賽，這讓我心情很複雜。每次輸球我都感到很難過，我一直在努力變得更成熟，學會接受和面對這些失敗。」

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比賽初期大坂直美連續失誤，首盤以3比6落敗，但她在第2盤奮力回擊，並在5比4領先打出破發，讓她的士氣有所提升，觀眾也熱情的為她加油。不過之後她又因接連失誤被破發，隨後搶7局穆霍娃穩定發揮，透過積極防守迫使大坂直美失誤，最終結束了比賽。

大阪賽後表示，「我需要繼續奮鬥，雖然這次未能發揮出最佳水準，但我認為在每場比賽中都很難做到完美。在壓力來臨時我緊張了，也許我需要參加更多比賽，適應這種感覺，尤其是在這麼大的舞台上。老實說，雖然感到失望，但我對自己能夠在這麼大的舞台上獲得這麼多機會還是感到自豪，雖然我覺得自己本可以表現得更好。」

對於28歲的穆霍娃來說這場勝利意義重大，她在去年闖進法網決賽，並在美網4強止步後進行右手腕手術，直到2個月前才復出，賽後她也表示，「老實說，今年最大的勝利是我能夠再次比賽。」

▲捷克選手穆霍娃(Karolina Muchova)。（圖／達志影像／美聯社）