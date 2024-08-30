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轉戰太空人初登場！　金手套老將海沃德：很興奮

▲太空人海沃德（Jason Heyward）。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人海沃德（Jason Heyward）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

近期遭道奇指定讓渡（DFA）的金手套老將外野手海沃德（Jason Heyward），今天（30日）對皇家的比賽被安排先發第8棒右外野手，他表示來到新球隊令人很興奮，並希望自己能在這邊把握機會出賽。

35歲的海沃德本季為道奇出賽63場，繳出打擊三圍0.208/0.289/0.393，擊出6支全壘打、28分打點，攻擊指數0.682。本季他因傷病影響出賽，加上道奇其他選手逐漸歸隊，以及繳出成績相對普通，就成為了道奇指定讓渡的人選。

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不過外野戰力有需求的太空人隨即就與海沃德簽約，他也在今天賽前分享，「踏進新的休息室總是令人興奮，但更重要的是這支球隊每天都在努力爭取贏球，很高興我能跟他們一起每天努力。」

同時，海沃德也表示，「我知道這裡有很多太空人2017年和2022年的奪冠核心球員，同時也有一些年輕球員。這對我提供與未來名人堂球員並肩作戰的機會，我不會把這當作理所當然。我今年有幾次進入傷病名單，現在希望能打更多比賽，希望這次機會能讓我再打幾個月。」

球隊迎來這位資深老將，讓太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，「我們的對話中，他最先提到的就是來到這裡的興奮之情，我也對他來到這裡感到興奮。他曾在非常出色的球隊中效力，並身處渴望奪冠的環境。我與許多人談過，他們對海沃德的評價非常高，很高興他能加入我們。」

海沃德2010年登上大聯盟，並在2016年效力小熊時贏得世界大賽冠軍，生涯曾拿下5屆金手套，入選1次明星賽。

關鍵字： MLB棒球太空人海沃德

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