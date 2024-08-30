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U18二刀流曾偉喆從小統一獅鐵粉　追星成功簽名球收藏一整櫃

▲▼曾偉喆從小獅迷 。（圖／截自何信標-標哥粉絲團）

▲曾偉喆從小獅迷 。（圖／截自何信標-標哥粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

扛U18中華隊第4棒兼投打二刀流的曾偉喆，從小就是統一獅鐵粉。阿嬤家住高雄，所以他經常到場看比賽。日前與統一獅二軍比賽時，雖被唐肇廷敲安打，他也很開心。

曾偉喆透露，「爸媽有說過，我小時候坐推車就開始看統一獅的比賽，不過沒有證據（笑），是他們講的。真正有意識是2006年到2008年三連霸的時候。」

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曾偉喆最喜歡的偶像就是陳鏞基，回憶當年還有劉芙豪、楊松弦等。他透露，「小學時期，獅隊在新莊周末的比賽我都會去，賽前3點就可以進場，戴手套跟他們傳接球，也會跟他們要簽名球，家裡有很多統一獅的紀念品。」

曾偉喆還收藏高國慶在2011年總冠軍系列賽丟到觀眾席的紀念球，上面印有100字樣，也有拿去簽名。有一個櫃子都放簽名球，曾偉喆說，「別隊的也要過，很強的我都要過簽名。」他還有印有偶像陳鏞基照片的爆米花桶，現在收在家裡當發票桶。

曾偉喆仍把旅外作為目標，所以今年沒有投入選秀。問到期待未來會想加入統一獅、與陳鏞基等球星成為隊友嗎？曾偉喆說，「真的沒有想過這麼多耶！」

不過日前U18中華隊與統一獅二軍比賽時，曾偉喆難以掩飾當粉絲的心情，非常興奮地找「標哥」何信標合照。他說，「以前看的很多明星都在眼前，對決唐肇廷被敲安打也很開心，只有他是以前看的球星，其他都是年輕的學長比較多。」

去年U18中華隊並肩作戰的林佳緯，剛加入統一獅就跟隨一軍比賽，上半季封王也有參與。曾偉喆忍不住傳訊息跟他說，「可以噴香檳好爽喔！」

關鍵字： 統一獅曾偉喆獅迷U18球員

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