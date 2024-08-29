相隔2年重回職籃舞台　王皓吉內心不再有「小劇場」

▲台啤雲豹前鋒王皓吉。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

台啤雲豹前鋒王皓吉在相隔兩個賽季之後重回職籃舞台，近期隨雲豹出戰夏季聯賽，今(29)日交手台新戰神他全場出賽18分鐘，斬獲9分、7籃板，可惜球隊以61比72吞敗，回歸SBL兩年接著入選中華男籃後，再度回到職籃懷抱，王皓吉坦言自己的心態成長很多，上場時內心也不會再有「小劇場」胡思亂想，變得更成熟。

34歲的王皓吉在T1聯盟元年原是台啤英熊一員，但由於上場機會較少，他隔年就重返SBL台灣啤酒，歷經兩年再度重新回到職籃賽場，他透露自己心情蠻興奮的，但也強調自己現在已經不是年輕球員了，希望能健康的打完整個球季，同時期盼不要給自己太大壓力，多多幫助球隊。

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談到這幾年籃球生涯的轉折，王皓吉認為自己在球場上更有信心，現在身為球隊老大哥，也會幫助年輕球員，分享經驗給他們，王皓吉說，球隊的年輕球員很多比較內向，這時他就會跳出來開玩笑，活絡氣氛，讓球隊的壓力不會這麼大。

對於這段重回職籃期間，王皓吉認為成長最多的就是「心態」，他指出以前沒球打或是上場時間少的時候，自己容易內心有「小劇場」想很多，但現在隨著上場時間增加，心態也更加成長，遇到問題會趕快想辦法解決，變得更加成熟。