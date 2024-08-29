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他們不跟我聊我主動跟他們聊！林孟學加入雲豹與學弟0距離

▲台啤雲豹前鋒王皓吉、林孟學。（圖／記者簡名杉攝）

▲台啤雲豹前鋒林孟學。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

前富邦勇士前鋒林孟學休賽季離開了效力9年的老東家，重獲自由身，近期他於夏季聯賽代表台啤雲豹出賽，營運長顏行書雖表示他仍在測試階段，但也透露他留下的機會非常高，林孟學則說，雖然離開效力許久的老東家有點不捨，但為了尋求上場時間才會找尋其他機會，希望能用自己的能力幫助球隊、帶領學弟。

此役林孟學出賽19分鐘，6次出手命中1球，全斬斬獲4分、4籃板、1助攻，還有2次抄截，加入年輕球員居多的雲豹，林孟學坦言，由於年輕球員比較少講話，所以會鼓勵他們多講話，帶領他們多溝通，不僅能更清楚了解自己在場上要做什麼，也能有助於全隊磨合。

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離開了效力9年、一起拿下4座冠軍的老東家富邦勇士，林孟學透露心情當然不捨，但因為自己也想要有上場時間，所以才尋求其他機會，他表示上賽季的出賽機會確實比較少，今年換到新環境希望能先找回先前的比賽感覺，也期盼能幫助球隊的年輕球員趕快銜接上休賽季離開的主將空缺。

由於夏季聯賽仍是測試期間，林孟學表示一定有壓力，但這些壓力也促使他進步，希望能在自己的上場時間盡情發揮，展現出平常訓練的成果給教練團看。

轉換新的環境，林孟學說雲豹裡面只跟前國體大隊友楊盛硯比較熟，但他透露自己跟球隊的年輕球員們並沒有太大的距離感，表示學弟們基本上都會來跟他打屁聊天，笑說，「如果他們不跟我聊，我就主動去跟他們聊！」

關鍵字： 林孟學雲豹富邦勇士TPBL

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