運動雲

>

快訊／悍將完成季中選秀談約　8新秀合約全數完成入團

▲▼ 。

▲富邦悍將完成新人談約 。（圖／悍將球團提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將球團與2024季中選秀會8名球員全數完成簽約，除先前與選秀會後簽約加盟並成為球隊即戰力的首輪張育成、第二輪張奕以外，今再與季中選秀會的第三至八輪指名球員陳鐿中、陳品宏、盧柏華、楊閔貽、黃英奇、潘瑋祥等新秀談定簽約條件。

悍將第三輪指名選手為來自南華大學的投手陳鐿中，身材高大的他最快球速149公里，是南華大學連兩年大專棒球聯賽闖進冠軍賽的王牌投手，陳鐿中以簽約金370萬元附帶激勵獎金75萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入悍將。

[廣告]請繼續往下閱讀...

悍將第四輪指名球員為來自台北市立大學的投手陳品宏，以簽約金310萬附帶激勵獎金60萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入；第五輪指名為來自台灣體大的捕手盧柏華，以簽約金240萬附帶激勵獎金50萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入。

第六輪指名來自台灣體大的內野手楊閔貽，簽約金190萬附帶激勵獎金60萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入；第七輪是畢業於平鎮高中的投手黃英奇，以簽約金100萬附帶激勵獎金70萬、一軍月薪9萬的2.5年合約條件加入，第八輪指名來自新北禾聯成棒隊的外野手潘瑋祥，以簽約金60萬附帶激勵獎金40萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入。

本年度悍將共與8名選秀會指名球員談定加盟條件，尚未入團的新秀將於近期陸續完成相關程序後加入球隊，球團期待年輕新秀們在投入球隊訓練後，早日成為悍將重要戰力、在職棒舞台發光發熱！

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

不只艾士特！羅戈也被韓職注意到了　悍將明年續簽？將整體討論

不只艾士特！羅戈也被韓職注意到了　悍將明年續簽？將整體討論

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

韓媒曝艾士特轉隊費　起亞虎7月後出手「本人意願是關鍵」

韓媒曝艾士特轉隊費　起亞虎7月後出手「本人意願是關鍵」

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

大谷翔平開轟超可愛吐舌向愛犬致意！42轟42盜追上洋基名將

大谷翔平開轟超可愛吐舌向愛犬致意！42轟42盜追上洋基名將

巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

胡智爲1.2局丟6分　台鋼陳飛霖4安MVP：晚上會睡不著

胡智爲1.2局丟6分　台鋼陳飛霖4安MVP：晚上會睡不著

兄弟火力全開6比1勝味全　「快樂保拉」重拾笑容：我回來了

兄弟火力全開6比1勝味全　「快樂保拉」重拾笑容：我回來了

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

男童走警戒線外母親卻沒制止　副站長吹哨怒：可以開玩笑？

熱門新聞

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

不只艾士特！羅戈也被韓職注意到了　悍將明年續簽？將整體討論

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

韓媒曝艾士特轉隊費　起亞虎7月後出手「本人意願是關鍵」

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

大谷翔平開轟超可愛吐舌向愛犬致意！42轟42盜追上洋基名將

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前所未見！大谷翔平愛犬史上最萌開球

2不只是艾士特　羅戈也被注意到了

3樂天「火球男」開刀　3洋投不動

4艾士特轉隊費太高　起亞虎7月後出手

5練習賽為辜仲諒暫停　精神喊話：絕對不能輸韓國

最新新聞

1陽念希給自己一年　U18拚旅外價

2狂勝30分　蕭翔文闖巴黎帕運跆拳道8強

3美網場邊心痛1幕　男搭訕正妹失敗「臉超囧」

4許皓程「真除」戰神主帥：期待又怕受傷害

5巴黎帕運羽球　中華隊方振宇首戰吞敗

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

連4棒都短打是什麼水準？　辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

陳晨威「情緒很難忍得住」　開轟落淚：感謝阿嬤保佑我

打擊不振考慮找客座打教？　悍將領隊林華韋：需要緣分

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366