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韓媒曝艾士特轉隊費　起亞虎7月後出手「本人意願是關鍵」

▲艾士特 。（圖／中信兄弟提供）

▲艾士特 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

韓職起亞虎隊28日正式宣布，簽下中職中信兄弟31歲左投艾士特（Eric Stout），填補奈爾（James Naile）的受傷空缺。根據韓媒報導，起亞虎隊以4.5萬美元簽下艾士特，最初因為轉隊費用過高，直到7月過後才決定引進他。

奈爾是在24日的比賽遭強襲球打中臉部，已經接受下顎關節手術，也確定無法在例行賽最後一場（9月28日）之前回歸。

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在奈爾受傷後，起亞虎的選擇主要有兩個，首先是以國內本土投手填補空缺，不找外援，再來是利用傷病替補外援的制度。考慮到目前球隊戰績處於領先，與排名第二的三星獅相差5.5場勝差，剩餘比賽場次不多，球隊果斷行動，以總額4.5萬美元（約139.5萬台幣）簽下艾士特。

起亞虎領隊沈哉學接受韓媒受訪時提到，球團一開始先審視能夠最迅速引進的球員名單，艾士特是補強名單首選。一位外國球探指出，「艾士特是中職目前最快可以引進且狀態調整好的選手，他的滑切球（sweeper）對左打者來說很難對付。」

事實上，艾士特今年季初就受到關注，是韓職多支球團的備案洋投。不過根據報導，兄弟要求的轉隊費約15萬美元，相當於465萬台幣，對球團來說這個價碼實在太高。艾士特的合約中設有7月初可以買斷（解除合約並重新獲得自由球員資格）的條款。如果球隊想要引進他，只能在上半季結束後進行。

7月過後，起亞虎迅速接觸，啟動買斷條款，成功讓他穿上球衣。報導中指出，艾士特強烈來韓的意願，也是促成這筆交易的關鍵因素之一。

不過根據韓職規定，外援球員更換大限是8月15日，8月16日之後網羅的球員無法參加當年的季後賽，因此艾士特只能在剩餘的例行賽出場。截至27日，韓職還有22場比賽。

關鍵字： 起亞虎韓職艾士特中職補強

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