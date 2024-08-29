「女柯瑞」克拉克破紀錄！單季88顆三分彈締造新秀新猷

No. 86



Clark rookie 3-point record. pic.twitter.com/RIcwl8Q8WV — Matthew Byrne (@MatthewByrne1) August 28, 2024

記者簡名杉／綜合報導

▲「女柯瑞」克拉克寫下WNBA新秀單季三分進球新紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

WNBA印第安納狂熱隊怪物新人「女柯瑞」克拉克(Caitlin Clark)正式寫下歷史新猷！她於今(29)日出戰康乃狄克太陽的比賽飆進三記三分彈，新秀賽季總共砍下88顆三分球，突破美夢隊後衛霍華德(Rhyne Howard)於2022年寫下的單季85顆三分球紀錄，成為WNBA史上菜鳥球季三分球進球紀錄保持人。

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克拉克此役首節就締造歷史，開賽接近五分鐘左右，她將球帶到右側45度角，直接後撤步三分跳投命中，飆進單季第86顆三分球，正式超越霍華德紀錄。

此役克拉克最終12次三分出手命中3球，全場斬獲19分、5籃板、5助攻、1抄截，雖然發生7次失誤，仍帶領狂熱隊以84比80力克聯盟第二的太陽，也幫助球隊以15勝16敗戰績穩居聯盟第七。

今年賽季克拉克球隊31場比賽全勤，場均35.4分鐘上場時間能拿下18分、5.7籃板、8.1助攻、1.4抄截，每場比賽以33%命中率砍下2.8記三分球，目前距離季末球隊還有9場比賽，克拉克有望將新秀三分進球數持續堆高，形成「克拉克障礙」！