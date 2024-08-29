巴黎帕運開幕式台灣名列第150進場　場邊響起歡呼聲

▲巴黎帕運，台灣隊伍入場。（圖／路透）



文／中央社

巴黎帕運在法國當地時間28日舉行開幕式，台灣代表團名列第150個進場的國家，在掌旗官劉雅婷、陳柏諺領軍的情況下，場邊也響起歡呼聲。

本屆巴黎帕運的開幕式依舊由喬里（Thomas Jolly）擔任藝術總監，而且比照巴黎奧運模式，同樣走出體育館，各國代表團從巴黎地標凱旋門出發，行經全球最美大道香榭大道，接下來再走到協和廣場（Place de la Concorde），同時進行儀式與藝術橋段演出。

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考量選手賽程情況下，本屆巴黎帕運開幕式掌旗官由田徑標槍女將劉雅婷搭配代表團年紀最輕、未滿18歲的桌球新星陳柏諺，另外還有三度榮登帕運殿堂的45歲桌球名將程銘志等，一共12人參與盛事，而台灣代表團名列第150個出場的國家，前後分別為敘利亞、坦尚尼亞。

輪到台灣代表團進場時，劉雅婷、陳柏諺攜手拿著中華奧會會旗，場邊響起不少的歡呼聲，正式為巴黎帕運揭開序幕。劉雅婷接受中央社採訪時表示，現場聚集很多國家代表團，因此非常興奮參加這次的開幕式，而與陳柏諺的搭配，她則笑說：「順其自然。」

本屆台灣代表團共取得7種運動種類、13席參賽資格，其中去年勇奪杭州亞帕運金牌的跆拳道好手蕭翔文，將在首日男子K44級58公斤級亮相，力拚台灣代表團在巴黎帕運的首面獎牌。