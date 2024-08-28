快訊／台鋼雄鷹選秀6好手都加盟　第二輪黃子豪簽約金460萬

▲台鋼雄鷹宋柏翰 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者歐建智／綜合報導

台鋼雄鷹在2024中華職棒新人球員選拔會選進6名好手，當中3名投手、3名內野手，包含已經累積32場出賽的首輪吳念庭在內，6人全數完成簽約，為台鋼雄鷹再添戰力。

6月28日舉行的2024中華職棒新人球員選拔會，台鋼雄鷹第一輪指名內野手吳念庭，隔天火速完成簽約、30日舉辦加盟儀式，合約為3.5年複數約，總值包含激勵獎金在內為3600萬元，7月1日迎來初登場，代打上陣中職生涯首打席敲出首安，

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▲台鋼雄鷹曾昱磬 。（圖／台鋼雄鷹提供）

第二輪指名投手黃子豪簽約金460萬元、月薪9萬元，第三輪指名內野手宋柏翰簽約金350萬元、月薪8萬元，第四輪指名內野手曾昱磬簽約金270萬元、月薪9萬元，第五輪指名投手陳重光簽約金180萬元、月薪9萬元，第六輪指名投手方郁淮簽約金170萬元、月薪9萬元。

宋柏翰、陳重光、方郁淮已經報到、隨隊訓練，黃子豪、曾昱磬目前在U23中華隊，備戰9月在中國舉行的第五屆U23世界盃棒球賽。

▲台鋼雄鷹選秀簽約表 。（圖／台鋼雄鷹提供，ETtoday製表）

▲台鋼雄鷹方郁淮 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹陳重光 。（圖／台鋼雄鷹提供）