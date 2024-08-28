「蒙古刺客」白薩與台鋼獵鷹換新約　感謝教頭給機會證明自己

▲白薩與台鋼獵鷹球團完成換約。（圖／台鋼獵鷹提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台鋼獵鷹今（28）日宣布與蒙古籍球員白薩（Bayasgalan Delgerchuluun）完成新合約簽訂。白薩身高183公分，22-23賽季效力T1聯盟台中太陽，主打控球後衛，場均繳出6.5分、2.5籃板、3.9助攻、1.4抄截的成績，入圍年度新人。

上季初太陽宣布解散後，獵鷹向白薩敞開大門。初到獵鷹的白薩因陣中已有多名控球後衛，並沒有太多上場機會，直到季中柯納（Raoul Korner）接掌兵符後，白薩開始轉型，多以2號位角色上陣，表現可圈可點，上場時間逐漸增加，更在3月31日主場攻下生涯新高的26分、3助攻、2籃板，單場包辦5顆三分，4月6日主場也拿下25分、6助攻、3籃板。

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與球隊完成換約手續，白薩表示，「首先真的很感謝球團給予我這個機會，讓我接下來的日子裡能持續和獵鷹的夥伴們一起努力，再來更感激總教練柯納，因為去年上半季並沒有得到很多上場時間，然而一切在總教練柯納加盟後發生了變化，謝謝教練信任我，給了我許多證明自己的機會。」

談到新賽季對自我的期許，白薩指出，「因為上賽季球隊的狀況較不理想，因此我們很早就開始備戰新賽季，並專注於改進我們的弱點。而休賽季我致力於成為一名多功能性的選手，讓自己能在1號及2號位皆有所成長，同時專注於提高投籃、身體素質和積極防守等能力。」

總教練柯納給白薩高度肯定，「白薩不僅是非常好的外圍防守者，也曾在比賽中扛起球隊的進攻，是位攻防兩端兼備的球員，而他一心只為球隊付出的職業態度，將使他不斷進步，並隨著時間變得越來越好，同時也將成為新賽季獵鷹團隊中一塊非常重要的拼圖。」