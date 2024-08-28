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快訊／統一獅與選秀8球員全數簽約　張宥謙簽約金410萬

▲▼U18中華隊新任隊長張宥謙。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼U18中華隊新任隊長張宥謙。（圖／記者楊舒帆攝）

記者歐建智／綜合報導

統一獅今天（28日)宣布與今年選秀8位選手全數簽約，除張宥謙和全紹凱正在18U中華隊進行集訓，其他所有新秀選手已經完成簽約報到，

今年的中華職棒季中選秀中，統一獅隊首輪選中旅外歸國的內野手陳聖平，並與他簽下2.5年的複數年約，今年月薪29萬、2025年月薪31萬、2026年月薪35萬，激勵獎金200萬。

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此外，統一獅隊在第二輪至第八輪選秀中分別選進了張宥謙、鍾允華、全紹凱、林易霆、髙塩將樹、李軍及陳維祥等新秀選手，並已完成與他們的簽約加盟。

第二輪選秀的張宥謙獲得了簽約金410萬及激勵獎金100萬，第三輪的鍾允華獲得簽約金310萬及激勵獎金80萬，第四輪的全紹凱獲得簽約金240萬及激勵獎金50萬，第五輪的林易霆獲得簽約金210萬及激勵獎金40萬。

第六輪的髙塩將樹獲得簽約金110萬及激勵獎金40萬，第七輪的李軍獲得簽約金85萬及激勵獎金50萬，而第八輪的陳維祥則獲得簽約金45萬及激勵獎金30萬。

目前，張宥謙和全紹凱正在18U中華隊進行集訓，其他所有新秀選手已經完成簽約報到，並正式投入獅隊二軍的訓練。統一獅隊對於新秀選手的期待是，他們能夠透過職棒訓練與賽事，實現自我成長，並爭取一軍出賽的機會。

▲統一獅選秀第2到第8輪選手簽約金及激勵獎金 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅選秀第2到第8輪選手簽約金及激勵獎金 。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 中職棒球

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