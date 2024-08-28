布依德連4年回歸台籃轉投領航猿　球團將全力協助歸化

▲布依德加盟領航猿。（圖／領航猿提供）

記者簡名杉／綜合報導

桃園璞園領航猿今(28)日宣布前鋒布依德(Julian Boyd)正式加盟，新賽季將披上42號戰袍作戰，在台灣即將邁入第四年職業生涯，布依德相當期待能夠重回台灣打球，球團也將全力協助他完成歸化，期待能夠幫助中華隊與領航猿爭取最高榮耀。

布依德身高201公分、體重101公斤，厚實身材搭配強悍破壞力，能夠有效捍衛禁區，布依德2021～22賽季加入福爾摩沙夢想家，隔年轉戰SBL彰化柏力力，憑藉統治級的全能表現，上個賽季再度重回夢想家，2023～24賽季出賽34場，場均攻下17.4分、10.5籃板、1.5抄截，攻守兩端皆有穩定發揮，極具觀賞性的球風與親民的個性累積不少球迷。布依德表示，「領航猿是支有機會成就偉大的球隊，上個賽季已經累積許多經驗，期待新賽季能夠幫助球隊重返總冠軍賽，相信我們也已經具備挑戰總冠軍的能力。」

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布依德預計於九月中抵達台灣，上個賽季領航猿打出永不放棄的團隊精神，融洽的團隊氛圍與充滿拼勁的態度令他印象深刻，「我已經準備好與團隊並肩作戰，每個人都展現出對目標的渴望與決心，也很期待與盧峻翔這種MVP等級的球員合作，相信我們會成為難以擊敗的球隊。」球團則表示，「布依德除了有效發揮場上的影響力外，良好的職業態度相信能夠擔任休息室領袖，帶領球隊成長，帶來不一樣的化學效應。」

新賽季領航猿四名洋將到位，由先前宣佈續約的葛拉漢(Treveon Graham)、伯朗(Alec Brown)，搭配禁區悍將瓊斯(Jarrod Jones)與布依德(Julian Boyd)，聯手本土球員征戰PLG與東亞超級聯賽戰場，全力為新賽季備戰，以嶄新的團隊陣容衝擊總冠軍。

