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《單身即地獄3》春香小姐尹廈情要來了！　831桃猿阿迷趴開球

▲阿迷趴邀請《單身即地獄3》尹廈情來台擔任8月31日開球嘉賓 。（圖／樂天桃猿提供）

▲阿迷趴邀請《單身即地獄3》尹廈情來台擔任8月31日開球嘉賓 。（圖／樂天桃猿提供）

記者歐建智／綜合報導

樂天桃猿8月31日舉辦阿迷趴，繼先前宣布賽後演唱會的亮眼陣容和首度與海軍合作拍攝「張騫艦」主視覺後，今日拋出「驚喜彩蛋」，將邀請韓國「春香小姐」尹廈情擔任8月31日的開球嘉賓。

尹廈情在2021年獲選為韓國「春香小姐」第四名，以其姣好的容貌和獨特的魅力，吸引了無數粉絲的目光。更在Netflix和JTBC合作的韓國綜藝節目《單身即地獄3》中，她以壓低下巴放電的招牌表情和氣質，擄獲大量關注。

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樂天桃猿今年阿迷趴與亞洲跨國集資平台MYFEEL冠名贊助，MYFEEL隸屬於日本娛樂經紀上市公司DLE（株式会社ディー・エル・イー）集團，旗下擁有國際知名動漫IP、藝人等娛樂資源，此次連結日本母公司對娛樂事業的耕耘，進一步串連韓國「春香小姐」尹廈情響應阿迷趴。

8月31日和9月1日準備多項精彩活動，包括MYFEEL品牌色的「藍色霜淇淋」，以及每日前1000名入場球迷，可領取阿迷趴主題日螢光棒。

此外，全球首個跨國行動電源共享服務「Charge SPOT」將提供限量借電券兌換序號，並於球場借電機台釋出首波胖胖褲豬（パンパカパンツ）造型限量行動電源。

阿迷趴更將集資達標的概念搬到球場，透過賽事表現累積解鎖豐富獎品，包括樂天女孩簽名拍立得、球員簽名棒球和球衣，邀請球迷進場為球員加油。

關鍵字： 中職棒球

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