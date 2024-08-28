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山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

▲▼日本一姐山口茜。（圖／VCG）

▲日本一姐山口茜。（圖／VCG，下同）

記者游郁香／綜合報導

日本一姐山口茜上周在超級750系列日本公開賽第4度封后，本周轉戰超級500系列南韓公開賽，她是唯一參加這一站賽事的女單F4成員，榮膺頭號種子，沒想到今(28)日首輪賽事就大爆冷門，面對世界第47的香港女將盧善恩，她以17比21、18比21落敗，止步32強。

▲▼日本一姐山口茜。（圖／VCG）

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世界第5的山口茜才在日本賽終結將近1年的「冠軍荒」，成為賽史首位4度奪冠的本土球員，寫下歷史新猷，身為唯一參加本周南韓賽的女單F4成員，她毫無懸念榮膺頭號種子，首輪碰上世界第47的香港女將盧善恩，兩人過去從未交手過。

令人意外的是，剛在自家封后的山口茜這一戰並未延續奪冠的好手感，雙方首局打成17平後，山口茜連續出現失誤，被連得4分，以17比21先讓出第1局。山口茜第2局浪費最多5分領先，局末遭到逆轉，18比14領先後竟連丟7分，以18比21遭直落2吞敗，止步南韓賽32強。

盧善恩晉級16強後，下一戰將與從資格賽脫穎而出的台灣25歲女將林湘緹爭搶8強門票，林湘緹今日以21比9、13比21、22比20拍落印尼選手特里·瓦多約(Ester Nurumi Tri Wardoyo)。

關鍵字： BWF羽球南韓公開賽山口茜

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