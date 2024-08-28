連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

▲棒協理事長辜仲諒關心中華隊小將 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

棒協理事長辜仲諒28日現身U18、Ｕ23中華隊練習賽，雙方在比賽進行到一半列隊迎接。辜仲諒勉勵小將為國出征、爭取最高榮譽。話鋒一轉，他也提到，希望我國棒球打擊方面要多加油，「不要老是用守，要能攻啊。」

辜仲諒認為，打擊是最重要的，「每個人都要能打得到球，不管是140還是130的球速。」他以上次在亞運對戰韓國為例，對方每一球動輒150公里上下，突然又來一顆130幾的球速，「他們都打不到，最後連代打也打不到，這就是他們的水準，啊我們的水準，很糟糕的，我看不下去。」

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「你要看到國外日本、美國強棒，有在那邊（Bunt）短打嗎？第4棒、第5棒在那邊短打嗎？除非總教練下達命令，幾乎沒有看過，都是後面幾棒在短打。」辜仲諒進一步表示，「可是我們在台灣常常會看到，連第4棒都出來短打啊，這是什麼水準？這是小學生啊。」

「我這樣講是為了你們好，因為我懂球，我跟你們一樣，我從小打球打到大學，所以我們要共同來努力，教練需要什麼樣的設施、資源，我全力以赴，我幫你們，可是你們要答應我，我給你們東西，你們也要為國爭取最高榮譽，盡自己最大責任。」辜仲諒說。