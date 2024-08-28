台籃「不死鳥」完美落地　攻城獅呂奇旻宣布退役轉任助教

▲攻城獅呂奇旻宣布退役轉任助教。（圖／攻城獅提供）

記者簡名杉／綜合報導

新竹御嵿攻城獅球團今宣布呂奇旻合約期滿正式退役，退役後轉任球隊助理教練，張樹人總經理表示，「非常感謝奇旻這兩年的辛勞付出，未來他會專責協助球隊團隊練習與個人技巧訓練內容，我們希望將他的攻守經驗還有不死鳥精神延續在攻城獅體系當中。」

現年34歲的呂奇旻，2013年8月投入SBL超級籃球聯賽選秀成為「馬公狀元」。過去也曾披上國家隊戰袍，他在籃球生涯中歷經多次開刀與漫長的復健，但仍拚盡全力回到球場，有著「不死鳥」的稱號。呂奇旻自2022年加入攻城獅後，一直都以學長身份以身作則，帶領年輕球員成長。

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2013年8月28日是呂奇旻正式展開職業生涯的日子，在歷經十一年征戰後決定高掛球鞋退役，呂奇旻表示，「其實在這過程中掙扎許久，要離開球場非常捨不得，走過這麼多次開刀與復健，在下定決心退役的那一刻，我對自己的膝蓋說聲辛苦了，謝謝我的身體陪伴我撐過這十一年的籃球生涯。」新賽季呂奇旻將轉任為攻城獅助理教練，呂奇旻特別感謝攻城獅球團，「很感謝攻城獅給我機會，讓我以不同的角色在新竹打拚！」

除了擔任助理教練外，新賽季呂奇旻還有另一份重要任務，他將接下LIONEERS Jr. Team攻城獅兒童籃球隊總教練，呂奇旻表示，「攻城獅這幾年在新竹兒童籃球扎根相當成功，是很有規模的兒童籃球訓練體系，我本來就非常喜歡與孩童互動，未來我希望能把更多基本功傳授給新竹熱愛籃球的孩子們，讓他們不僅能開心地打籃球，也能有更多收穫！」

呂奇旻也向這十一年來不離不棄的球迷表達感謝，呂奇旻表示，「有些球迷從SBL時期就陪著我，也謝謝獅紫軍們這兩年來給我的支持，不論表現高低起伏，這些正能量不曾間斷。你們是我籃球生涯遇過最熱情的球迷，未來我會持續為攻城獅奉獻，非常謝謝大家。」

