「表弟」卡森斯轉戰中國3x3球隊　TPBL薪資上限「杜絕」天價洋將

Olympic Gold Medalist and 4x NBA All-Star DeMarcus Cousins has joined World Tour team Wuxi WenLv ???????? until the end of the season



How do you think he will do on the #3x3WT? pic.twitter.com/DkLDPNz1qN — 3x3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) August 27, 2024

記者游郁香／綜合報導

上季幫助台啤雲豹贏得隊史首冠的「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)，最新動向曝光，根據美國媒體的消息，這位4屆NBA全明星中鋒將加盟中國無錫文旅，轉戰FIBA 3x3世界巡迴賽。「表弟」自2022年離開NBA後，先後在波多黎各和台灣打球，不過台灣新職籃TPBL祭出洋將薪資上限，「天價洋將」恐就此絕跡。

▲表弟卡森斯。（資料照／台北野馬提供）

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34歲的卡森斯今年幫助雲豹以4勝0敗奪下隊史首座總冠軍，獲頒FMVP，他也是T1聯盟上季的年度人氣球星，他今夏曾應「魔獸」霍華德(Dwight Howard)的邀請，代表台灣野馬參加TAT巡迴賽第4站，這個月初他又與菲律賓三寶顏勇士簽下10天價值20萬美元(約639萬台幣)的短約。

根據FIBA 3x3官方消息，卡森斯已與中國無錫文旅簽約至本季結束，將轉戰3x3世界巡迴賽。

由於台灣新職籃TPBL已初步擬訂每名洋將單月薪資上限為2萬美元(約63萬台幣)，每年最多可簽10個月，等於年薪上限為20萬美元，未來像霍華德、卡森斯這樣的「天價洋將」恐在台灣籃壇絕跡。

▲「表弟」卡森斯出席TAT亞洲巡迴賽台北站記者會。（圖／記者李毓康攝）