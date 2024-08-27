「火有點上來」高國麟挨球吻後摔頭盔　擔心因傷拖累球隊

▲高國麟 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將27日4比2勝樂天桃猿，擺脫4連敗困境。先發打線年紀最長的高國麟擊出逆轉安，成了此戰致勝功臣，不過他在8局挨球吻後退場，當時還摔頭盔。他在賽後解釋，「不想要受傷影響球隊，所以火有點起來。」

悍將今天排出的先發打線以25歲以下選手為主，先發9人僅李宗賢、申皓瑋以及高國麟超過25歲。

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高國麟31歲是陣中年紀最長，此役扮演稱職老大哥，7局關鍵二壘安打，一棒率隊超前。不過他在8局遭觸身球擊中，隨後被換下場。

當時因觸身球退場，高國麟有些情緒，甚至摔頭盔。他賽後解釋，「想說今天才差2分，不想要受傷影響球隊，畢竟最近已經很多傷兵。」對於傷況，球團回報並未傷及骨頭，有腫脹情形，明天會持續追蹤。

高國麟前2打席面對陳克羿。分別擊出滾地球、飛球出局。他認為，其實擊出去的飛球，打得還算強勁，「那球打得不錯，被接到有點可惜，而且當時壘上有人，有得分的機會卻沒打回來，那時就有點氣自己了。」

老大哥帶頭做榜樣，高國麟謙虛回應，「大家都是榜樣，上場也不會去管幾歲，排上去都是最好的，我的想法也很簡單，就是盡全力幫助球隊。」

悍將8月戰績低迷，今天擺脫4連敗困境。高國麟直言，大家都盡力了，「比賽有輸有贏，難免會有做不好的時候，還是要以正面心態面對，不要因此影響心情。」

「雖然我們還有一段差距，但大家都不要放棄，要繼續努力，我相信堅持下去，還是有機會的。」高國麟說。