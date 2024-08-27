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兄弟球迷私訊喊話　U23陳冠穎將披黃衫坦言有點壓力

▲▼U23陳冠穎、王順和。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U23陳冠穎。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

北市大王牌投手陳冠穎與兄弟完成簽約，以第三輪簽約金300萬元、月薪7萬元加盟。在投入職棒前，他的業餘終戰將為U23中華隊出征世界盃，不過他已經感受到兄弟球迷的熱情。

前一戰對新北市出賽表現不盡理想，近期透過牛棚慢慢調整中，他將扛下先發輪值之一。陳冠穎坦言，「把該做的事情做好，把自己好的一面展現出來。」

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先後到美國、捷克與荷蘭移地訓練，陳冠穎收穫滿滿，他表示，「國外打者都很有力量，有時丟了很好的球路也可以被打好，兩好球後的位置很重要，也必須減少失投球。」

多了「兄弟第三輪新秀」的身份，陳冠穎坦言，「已經不會只被看作是北市大的投手了，有點壓力，會擔心自己的表現。」近期很多球迷會找他拍照、簽名，還有球迷私訊他說，「以後兄弟投手就靠你了！」投球表現會被放大檢視，這是他需要慢慢適應的部分。

日前練投日剛好「兄弟幫」聚集，陳冠穎搭配的是第七輪捕手陳九登，第二輪新秀伍立辰則搭配已經入隊一年的捕手胡孟智。陳冠穎說，「會跟孟智聊一下球隊作息等，也有跟（周）委宏聊過。」

首次參加U系列國際賽讓陳冠穎感受大不同，他回憶上次國際賽事是國中時參加小馬聯盟亞太區，還因故以抽籤方式決勝負。這次是真正感受中華隊球衣的重量，不過與多位隊友、教練學習還是很有收穫，他說，「觀察隊友的變化球握法和出手角度，自己也揣摩一下，周（宗志）教練協助調整變速球，使變速球更穩定一些，滿有效果。」

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