艾士特預言兄弟奪冠！隊友「打屁屁」送行　明年再見留伏筆

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟洋投艾士特遭韓職挖角，今賽前與隊友告別，還一起進行以後再也沒有的「打屁屁」儀式。艾士特向大家表示，「我們無庸置疑是中職最好的球隊，你們會拿到下半季冠軍再贏得台灣大賽！」

艾士特在上半季即獲韓職關注，兄弟下午官宣，球隊與他達成合約買斷協議，並依據中職規定，註銷他本季出賽資格，另外註冊象魔力。

今天，艾士特與大家道別，隊友們為他進行了特別的「打屁股」儀式。這是一個兄弟隊特有的傳統，每次賽前大家會進行足球遊戲，若球先落地，輸的人就會被「打屁股」作為懲罰。

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因為艾士特即將離開，隊友們特地為他舉行了最後一次的「打屁股」儀式。「小可愛」江坤宇也上前擁抱道別，艾士特大讚，江坤宇是他遇過最好的游擊手。

艾士特和隊友們精神喊話，「我剛剛和裡面說，我想拿到我的冠軍戒，我們無庸置疑是中職最好的球隊，你們會拿到下半季冠軍，再贏得台灣大賽。」

最後，他也向兄弟球迷道謝，「謝謝過去兩年來的球迷。你們讓我感覺像在家一樣，尤其是在台中，我們離家這麼遠，但你們讓我感到非常溫暖。我會想念你們。」

「未來誰知道會怎樣？但謝謝你們的一切，謝謝你們的支持。今年兄弟一定會奪冠，這是肯定的。」艾士特祝大家接下來一切順利，也要記得保持聯繫，「我們再見！兄弟球迷們，或許是明年，誰知道呢？」

