運動雲

>

艾士特預言兄弟奪冠！隊友「打屁屁」送行　明年再見留伏筆

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟洋投艾士特遭韓職挖角，今賽前與隊友告別，還一起進行以後再也沒有的「打屁屁」儀式。艾士特向大家表示，「我們無庸置疑是中職最好的球隊，你們會拿到下半季冠軍再贏得台灣大賽！」

艾士特在上半季即獲韓職關注，兄弟下午官宣，球隊與他達成合約買斷協議，並依據中職規定，註銷他本季出賽資格，另外註冊象魔力。

今天，艾士特與大家道別，隊友們為他進行了特別的「打屁股」儀式。這是一個兄弟隊特有的傳統，每次賽前大家會進行足球遊戲，若球先落地，輸的人就會被「打屁股」作為懲罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因為艾士特即將離開，隊友們特地為他舉行了最後一次的「打屁股」儀式。「小可愛」江坤宇也上前擁抱道別，艾士特大讚，江坤宇是他遇過最好的游擊手。

艾士特和隊友們精神喊話，「我剛剛和裡面說，我想拿到我的冠軍戒，我們無庸置疑是中職最好的球隊，你們會拿到下半季冠軍，再贏得台灣大賽。」

最後，他也向兄弟球迷道謝，「謝謝過去兩年來的球迷。你們讓我感覺像在家一樣，尤其是在台中，我們離家這麼遠，但你們讓我感到非常溫暖。我會想念你們。」

「未來誰知道會怎樣？但謝謝你們的一切，謝謝你們的支持。今年兄弟一定會奪冠，這是肯定的。」艾士特祝大家接下來一切順利，也要記得保持聯繫，「我們再見！兄弟球迷們，或許是明年，誰知道呢？」
 

關鍵字： 中信兄弟艾士特韓職球隊道別

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

快訊／艾士特被韓職挖角！兄弟宣布達成合約買斷　註冊象魔力

快訊／艾士特被韓職挖角！兄弟宣布達成合約買斷　註冊象魔力

古林睿煬留不住了嗎？統一獅樂見其成 期待出征12強再拚身價

古林睿煬留不住了嗎？統一獅樂見其成 期待出征12強再拚身價

克迪捂耳忽視吉力吉撈罵髒話　爽飆11K助兄弟1比0完封味全

克迪捂耳忽視吉力吉撈罵髒話　爽飆11K助兄弟1比0完封味全

快訊／樂天桃猿新人選秀有1人「空氣」　 30日舉行加盟儀式

快訊／樂天桃猿新人選秀有1人「空氣」　 30日舉行加盟儀式

快訊／悍將拯救戰績教練團異動！陳連宏轉任一軍打擊教練

快訊／悍將拯救戰績教練團異動！陳連宏轉任一軍打擊教練

「50轟50盜」不是夢！大谷翔平挑戰日本球員大聯盟雙紀錄

「50轟50盜」不是夢！大谷翔平挑戰日本球員大聯盟雙紀錄

處理私事期間拒領薪1.28億！經紀人說未見過　達比修有解釋

處理私事期間拒領薪1.28億！經紀人說未見過　達比修有解釋

17歲NBA狀元大熱門簽下重磅球鞋合約　他差點扳倒美國夢幻隊

17歲NBA狀元大熱門簽下重磅球鞋合約　他差點扳倒美國夢幻隊

杰戈不要了！鋒總談取捨關鍵：當下最好的選擇

杰戈不要了！鋒總談取捨關鍵：當下最好的選擇

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

熱門新聞

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

快訊／艾士特被韓職挖角！兄弟宣布達成合約買斷　註冊象魔力

古林睿煬留不住了嗎？統一獅樂見其成 期待出征12強再拚身價

克迪捂耳忽視吉力吉撈罵髒話　爽飆11K助兄弟1比0完封味全

快訊／樂天桃猿新人選秀有1人「空氣」　 30日舉行加盟儀式

快訊／悍將拯救戰績教練團異動！陳連宏轉任一軍打擊教練

讀者回應

﻿

熱門新聞

1第9輪變空氣 沈鈺傑：有點浪費時間

2艾士特韓職挖角！兄弟合約買斷　註冊象魔力

3古林睿煬留不住？獅已有心理準備

4克迪捂耳忽視對手罵髒話 爽飆11K奪勝

5桃猿新人有1人「空氣」　 30日加盟

最新新聞

1「火有點上來」高國麟挨球吻後摔頭盔

2池恩齊吞K摔棒　鋒總拍頭：不要生氣

3兄弟球迷喊話　陳冠穎：有點壓力

4跨欄女神羅佩琳　拚名古屋亞運資格

5高國麟助悍將4比2勝桃猿　擺脫4連敗

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

張育成揮棒後突然傷退！　球團：左手指關節擠壓挫傷

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

雅英應援熱翻獲球迷借電扇　秒幫隊友吹風降溫超貼心♥

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366