體能勁爆但失誤太多　海盜將克魯茲從游擊改守中外野

▲海盜克魯茲（Oneil Cruz）離開游擊防區，將轉往中外野。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

海盜克魯茲（Oneil Cruz）有著出色的運動能力，不過本季在游擊防區多達24次守備失誤，讓海盜今天（27日）宣布，讓他轉往中外野手發揮。

根據大聯盟官網報導，海盜總教練謝爾頓（Derek Shelton）宣布，「目前，我們將他定位為中外野手。」隨後他表示，「我們認為這對他和球隊都是一個巨大的機會，我們相信他也會以同樣的心態來迎接這個挑戰。」

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身高201公分的克魯茲在游擊位置一直備受關注，但本季他已經出現24次失誤，守備率0.939，儘管他不斷努力提升自己的防守功力，但海盜管理層認為是時候給他一個新的機會，讓他在外野發揮更大的作用。

「我們希望給他1個發揮全部潛力的機會，並且讓我們看到他的最佳表現。」謝爾頓表示，「游擊手是這個過程的起點，我們原本希望他能成為1名守備至少達到平均水準的游擊手。但根據我們所獲得的資訊，我們認為他在中外野能更好展現潛力。」

目前克魯茲將以指定打擊的身份出賽，並與守備教練進行中外野防守訓練，等待時機成熟後讓他正式鎮守中外野防區，而游擊防區則由工具人凱納法雷法（Isiah Kiner-Falefa）鎮守。