相隔4年的再見安打　費城人哈波一棒終結太空人助隊奪勝

Harp sends the people home happy! pic.twitter.com/DcwlnV0oNw — Philadelphia Phillies (@Phillies) August 27, 2024

▲費城人強打哈波（Bryce Harper）。（圖／翻攝自X／Phillies）



實習記者胡冠辰／綜合報導

費城費城人今天（台灣時間27日）交手強敵太空人，兩隊三連戰首戰就激戰至延長賽，最終費城人由當家球星哈波（Bryce Harper）10局下擊出再見安打的好表現下，以3比2成功氣走太空人。

太空人4局上率先發動攻勢，惠特科姆（Shay Whitcomb）成功鎖定費城人先發王牌投手惠勒（Zack Wheeler）一顆失投球，打出兩分打點的二壘安打，幫助球隊先馳得點取得2比0領先。

費城人在5、6兩局靠著馬許（Brandon Marsh）的陽春砲，以及卡斯提拉諾（Nick Castellanos）的適時安打攻下2分追平比數，在後面三局裡雙方都沒能再越雷池一步，以2比2進入延長賽。

10局上費城人王牌後援斯特拉姆（Matt Strahm）面對太空人前段棒次投出三上三下力保不失；10局下哈波扮演球隊英雄，在一、二壘有人時鎖定太空人續投的終結者海德（Josh Hader）第一球出棒，擊出穿越一、二壘間再見安打。

哈波賽後說，「很高興球通過了防守之間的空隙，很高興贏得比賽。」費城人主帥湯姆森（Rob Thomson）表示。「我們會戰鬥並堅持下去，」

這支再見安打也是哈波在2020年8月14日之後，睽違4年再度擊出再見安打，當時哈波在9局下敲出一支「電視輔助認證」的再見安打，幫助球隊6比5擊敗大都會。

▲費城人球星哈波（Bryce Harper） 。（圖／達志影像／美聯社）