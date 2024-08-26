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富邦勇士簽下第4位洋將威希！共有5年NBA經歷

▲台北富邦勇士簽下中鋒洋將威希。（圖／富邦勇士提供）

▲台北富邦勇士簽下中鋒洋將威希。（圖／富邦勇士提供）

記者簡名杉／綜合報導

台北富邦勇士洋將補強第四彈，今天正式宣佈與美國籍中鋒威希(Jeff Withey)簽約，威希現年34歲，身高213公分、體重109公斤，擁有5年NBA資歷與歐洲聯賽經驗，他將首度來台加盟勇士，預計於9月初抵台，攜手團隊共創佳績。

威希於2013年投入NBA選秀，以第39順位被波特蘭拓荒者選中，隨後交易至紐澳良鵜鶘，在NBA待過5個賽季，分別效力紐澳良鵜鶘、猶他爵士、達拉斯獨行俠，2018年轉戰土耳其一級聯賽，接著至德國、以色列、西班牙、韓國KBL等聯賽闖蕩，職籃經歷相當豐富，其中在以色列聯賽中，場均可貢獻13.8分、10.7籃板、2.6阻攻，投籃命中率61.5%。

對於威希的加入，勇士總教練許晉哲表示，「威希在進攻端有外線投射能力，在防守端有阻攻，擁有5年NBA資歷，同時是名具有團隊意識的球員，與勇士團隊球風相符，希望他的加入能捍衛勇士禁區，增添球隊的禁區優勢。」

勇士新賽季洋將陣容由金恩(Nick King)、沃特斯(Brandon Walters)、漢米爾頓(Jordan Hamilton)、威希組成。本週五8月30日勇士將飛往日本與神戶鸛鳥、滋賀湖泊進行交流賽，屆時漢米爾頓將隨隊前往，也會是他首度與團隊搭配。4位新洋將預計於9月全數到位，一同備戰新球季。
 

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關鍵字： 富邦勇士PLG洋將威希

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