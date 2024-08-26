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根本打電玩！「法官」賈吉雙響累計51轟　寫大聯盟首見紀錄

▲▼賈吉。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基「法官」賈吉26日（台灣時間）演出雙響砲，本季第50轟、51轟相繼出爐，也成為大聯盟第一位於9月前締造50轟、120打點、100保送的打者，賈吉超狂表現讓隊友忍不住說就像在打電玩遊戲。

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賈吉首局面對落磯先發投手岡柏（Austin Gomber）轟出兩分砲，達成生涯第3次、3年內第2次單季50轟紀錄。7局下洋基演出煙火秀，索托（Juan Soto）率先轟出本季第37轟，賈吉也開砲單場雙響，史坦頓（Giancarlo Stanton）不讓他們專美於前，也來一發全壘打，本季第23轟，連續3打者開轟奠定勝基，最終以10比3獲勝。

賈吉此戰4打數2發全壘打，打擊率.333，OPS為1.201。根據New York Yankees Stats指出，賈吉是史上第一位在9月前累計50轟、120打點、100保送的打者。而且他是史上第5位，能在3個球季以上都轟出50轟以上的打者。

賈吉將繼續挑戰自身62轟紀錄，不過他賽後表示把目標放在季後賽，他說，「如果能拿到冠軍戒指，在季後賽打得很有趣，會是很棒的事，我盡我所能，讓每場比賽都有利於贏得比賽。」

索托對賈吉讚不絕口，除了力量之外，更佩服他敬業的態度，「太不可思議了！我欽佩他的穩定性，不管領先10分還是落後10分，他都會有很好的打擊，企圖讓對手造成傷害。」史坦頓也說，「他就像在打電玩，這就是世界上最棒的球員的表現，讓一切看起來很容易，每晚都讓我們驚嘆，很開心能與他在同一隊打拚。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）形容，「他最驚人的部分是，我不會覺得他處於特別火燙的狀態，只是認為他就是這麼厲害。」

關鍵字： 賈吉大聯盟洋基50轟冠軍

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