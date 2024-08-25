李家慷、白曜誠、油米降臨「支猿」！擔任老窩一日店長做公益

▲領航猿球星白曜誠與李家慷、啦啦隊女神油米化身老窩咖啡迪卡儂中和店一日店長。（圖／老窩咖啡迪卡儂中和店提供）

記者簡名杉／新北報導

PLG桃園璞園領航猿主力後衛李家慷、白曜誠以及啦啦隊女神油米今(25)日現身中和老窩咖啡擔任一日店長，除了力推老窩咖啡與社團法人希望共好發展協會的聯名禮盒，幫助慢飛天使之外，兩位球星更是現場當起咖啡師，親自製作咖啡、餐點給到場力挺的球迷，讓大家看到他們有別於球場的另一面。

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▲領航猿球星白曜誠(右一)與李家慷(右二)、啦啦隊女神油米(左二)化身老窩咖啡迪卡儂中和店一日店長。（圖／老窩咖啡迪卡儂中和店提供）

今天猿隊兩球星、一女神擔任一日店長，活動現場早就擠滿滿球迷「支猿」，許多死忠猿迷還特別穿上領航猿周邊服飾到場支持，最終有五位球迷抽中與李家慷、白曜誠、油米近距離互動的名額，品嚐兩位球星親手製作的飲品及餐點。

▲領航猿球星白曜誠、李家慷化身老窩咖啡迪卡儂中和店一日店長。（圖／老窩咖啡迪卡儂中和店提供）

啦啦隊女神油米透露，雖然這並不是她第一次參與一日店長的活動，但是以往參加的一日店長活動很多都只是純賣東西，並沒有像今天有這麼多互動，這次還擔任活動主持人，感謝球團和老窩咖啡給她這麼特別的機會與經驗。

▲領航猿球星白曜誠(右)與李家慷(左)、啦啦隊女神油米(中)化身老窩咖啡迪卡儂中和店一日店長。（圖／老窩咖啡迪卡儂中和店提供）

李家慷則開玩笑說，他平常就很愛喝咖啡，今天來當一日店長還想說順便學怎麼做咖啡，「看之後可不可以省下買咖啡的錢！」但開玩笑歸開玩笑，他表示這次除了當一日店長體驗很新鮮之外，能做公益、幫助慢飛天使也是非常有意義的一件事情。