約基奇、唐西奇NBA夢幻聯手？　諾威斯基：希望在獨行俠完成

▲諾威斯基表態，希望看到唐西奇與約基奇在達拉斯聯手。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

當代NBA兩大頂尖球星約基奇(Nikola Jokic)與唐西奇(Luka Doncic)，25日在歐陸前輩卓吉奇(Goran Dragic)的引退賽夢幻聯手出擊。此戰同樣到場的NBA退役傳奇球星諾威斯基(Dirk Nowitzki)就表示，「如果約基奇與唐西奇在NBA正式合作，我希望是在達拉斯(獨行俠)，但我不確定這是否真的會發生！」

身為名人堂球星，以及NBA史上最偉大歐洲球星之一的諾威斯基，今日在卓吉奇「龍之夜」引退賽現身，當他被問到當代NBA兩大最強球員約基奇與唐西奇是否可能聯手時，諾威斯基回應媒體表示，「我希望是在達拉斯，我不確定這是否真的會發生，但兩人顯然都是世界上最好的球員。」

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諾威斯基透露，「唐西奇和約基奇的關係很好，互相尊重也真誠的喜歡對方。我們當然希望唐西奇在獨行俠待得越久越好，最好是在那裡結束職業生涯。至於約基奇，我喜歡他的比賽，他打球充滿激情，作為大個子球員，他的技術令人難以置信，兩人都是不可思議的好手。」

以現實面來看，約基奇和金塊的合約，將在2027-28賽季結束後告一段落，至於唐西奇在2021年時，和獨行俠簽下一紙5年2億1500萬美金的延長合約，目前則進入合約的第3年，未來兩人是否有機會真正在NBA攜手出擊，還需外界拭目以待。

▲金塊一哥約基奇。（圖／CFP）