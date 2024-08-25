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快訊／周天成不敵小15歲法國好手　日本公開賽飲恨奪銀

▲▼台灣一哥周天成出戰湯姆斯盃羽球團體賽。（圖／VCG）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／VCG）

記者簡名杉／綜合報導

台灣羽球一哥周天成在奧運後的第一站，超級750系列日本公開賽表現亮眼，連續過關斬將叩關決賽，在冠軍賽周天成迎戰19歲的法國新生代好手拉尼耶(Alex Lanier)，兩人開賽就展開激烈來回，一度領先7分的小天卻遭拉尼耶連拿11分逆襲，以17比21拱手讓出首局，次局雙方戰況十分激烈，鏖戰到最後，拉尼耶以22比20再下一城，周天成飲恨以亞軍作收。

周天成日本公開賽狀況絕佳，首戰以21比16、21比17力克世界排名第14的中國好手陸光祖，接下來再以21比16、21比10，打下比他小9歲的泰國好手王高倫，而昨天的4強則是再度以21比14、21比16直落二打落相差11歲的日本好手奈良岡功大，不僅延續對戰四連勝，也收下日本公開賽冠軍賽門票。

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接連打下小9歲的王高倫以及差11歲的奈良岡功大，34歲的周天成此役更是要交戰小15歲、今年年僅19歲的拉尼耶，世界排名第10的周天成生涯與世界排名第29的拉尼耶有過一次對決，是在去年的超級300系列德國海洛羽球公開賽男單4強賽，當時兩人激戰三局，周天成以21比19、19比21、21比15艱辛奪勝。

此役首局開賽兩人就展開激烈對拍，雙方在前9分不斷互換領先，周天成在比賽中段開始發力，一度取得17比10大幅度領先，然而拉尼耶開始猛追，打出11比0的反擊完成大逆襲，以21比17逆轉搶下首局。

次局拉尼耶開賽一度暫居優勢，但落後2分的周天成在次局中段連拿6分，將比分逆轉，不過拉尼耶也隨即回敬連拿5分的攻勢，雙方再度戰成平手，第二局後段兩人都展現出飛身撲球的激烈防守動作，不過周天成率先打出精彩回擊，再靠著一次網前的強運救球要回領先，然而拉尼耶轉瞬之間就再度追平，並且頂住壓力連拿2分，直落二擊敗周天成，拿下日本公開賽冠軍。

關鍵字： 周天成羽球日本BWF

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