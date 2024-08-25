快訊／劉任右單場飆10K　U15中華隊與尼加拉瓜爭季軍

▲U15中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U15世界盃25日（台灣時間）進行複賽最後一戰，中華隊與地主哥倫比亞隊交手。劉任右單場奪10K，率隊以4比0獲勝，將與尼加拉瓜爭奪季軍。

劉任右首局投出兩保送讓對方攻佔得點圈，隨後連飆2K化解危機。1局下許育傑選到保送，蘇子進掃安打，隨後黃世堯擊出滾地球，對方失誤導致攻佔滿壘，馬佑嘉適時安打先馳得點。

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蘇子進3局下掃出三壘安打，羅師騁補上安打再下一城。5局下蘇子進選到保送，羅師騁、黃世堯執行短打，馬佑嘉掃二壘安打追加2分。

劉任右主投6.2局，僅被敲2支安打，奪10次三振，無失分。本屆賽事他累計16.1局狂飆23次三振。此戰7局上兩出局後，由楊至皓接替，先投保送再演出再見三振。中華隊全場6支安打，馬佑嘉雙安包辦3打點表現最亮眼。

中華隊複賽取得3勝2敗排名第三，將與排名第四的尼加拉瓜爭奪季軍。自2012年U15世界盃改分齡制後，中華隊已拿過3屆季軍，本屆有望再累計一次季軍。

複賽前兩名日本與波多黎各將爭冠。日本前次取得冠軍戰門票是在2016年，當年不敵古巴居亞軍。波多黎各則是首次爭冠。值得一提的是，近4屆都闖進4強且擁有7冠、史上最多冠軍的美國，本屆未參賽。