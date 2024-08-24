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TSR「夏之賽車祭典」齊聚亞洲好手！台灣選手表現亮眼

▲黃俊陽力抗日、泰選手第二度拿下BIKE A組冠軍。（圖／TSR提供）

▲黃俊陽力抗日、泰選手第二度拿下BIKE A組冠軍。（圖／TSR提供）

記者簡名杉／綜合報導

2024年TSR全國機車錦標賽終局之戰，今在彰化溪湖K1賽車場展開為期兩天「夏之賽車祭典」的首日賽事，今年年終之戰齊集了來自亞洲各國的20位頂尖選手齊聚一堂，讓賽事更趨國際化，讓與會選手和車迷都度過了國際級機車饗宴，除了150BIKE B、BIKE C組陳岳詳、邱聖傑各摘下兩冠外，競爭最激列的150BIKE A組老將「小熊」黃俊陽在日、泰車手夾擊下突圍，成功把冠軍留在台灣下，更為自己拿下今年第二冠！

今年TSR的終局之戰，在壓軸的BIKE A更是集合台、日和泰國的實力級車手參賽，除了有台灣前兩站冠軍黃俊陽、鄭力伸外，還有在日本地位崇高的實力老將岡田義治和首度來台的泰國年輕小將Peerapong Luiboonpeng及本賽季全年出賽的Atith Kunghae和Theetawat Kunphoo等人，個個都有極高的戰力。

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▲黃俊陽力抗日、泰選手第二度拿下BIKE A組冠軍。（圖／TSR提供）

▲黃俊陽力抗日、泰選手第二度拿下BIKE A組冠軍。（圖／TSR提供）

上午排位賽，就由泰國年僅19歲Peerapong Luiboonpeng拿下桿位，黃俊陽居次，Theetawat Kunphoo第三，但黃俊陽並不懼怕被泰國選手包夾，起跑後觀察了幾圈後，就在終點前的歐米茄彎道中切入內線超車成功，並且一路維持領先至終點，拿下今年的第二站冠軍，Theetawat Kunphoo居次、黃皓第三。

「小熊」黃俊陽在封王後被好友掛著大條黃金項鍊非常風光的遊行一圈，其實小熊在5月溪湖站就拿下冠軍，但7月台南安定站卻跟泰國車手互撞未完賽，如今重返溪湖站又拿下冠軍，他說：「我是中部人，早期也很常在這裡練車，這裡算是我的幸運地，我跟了對方幾圈後，發現他在這個彎都會剎一下，我就鎖定在這個地方內線超車。」黃俊陽賽後不忘謝謝隊友，他說：「在安定站DNF後，車隊投入很多精神在協助我調整車況，要謝謝他們這一個多月來的努力。」

BIKE B組原本期待已經拿下兩站冠軍的台灣16歲「最強高中生」蔡永順來包辦三冠，但不料蔡永順賽前車子引擎爆掉，在來不及修整下而無緣參賽，他在賽前將號碼布貼在好友陳岳詳的車上，希望他的好友可以代替他將冠軍留在台灣。

似乎蔡永順的號碼布神奇發生效果，今年初才剛退伍，5、6月在機車店忙著工作一直沒辦法參賽的陳岳詳在賽前一個月才確定出賽，從上午排位賽就以48秒327下桿位，接著在下午BIKE B1組也是一路領先，接著在BIKE B組王者決定戰都是一路領先到底，過去還沒拿過冠軍的陳岳詳單日就抱下雙冠，讓他賽後開心的說，「你知道嗎？我在前一晚引擎都還在地上，有這個成績真的是意料之外，完全沒有想到。」

談到獲勝關鍵，高中二專都學動力機械的陳岳詳說，「要謝謝機車店的老闆協助，這顆引擎我自己也有出點力，真要謝謝這顆引擎，讓我能安全跑完而且沒有爆掉，我才能有這樣的成績。」

當然，受邀來台參賽的日本選手也有相當搶眼的表現，5月曾來台參加過溪湖站年僅12歲的神童國立和玖，今再度於4MB組登場，在眾多年紀可以是他叔叔、阿伯的陣容中，上午排位賽就出最快的48秒82成績拿下桿位，而且下午決賽更是從頭領先到尾，而且差距還不斷拉開，完全以碾壓方式再度完成封王。

邀請國立和玖來台的車隊坦承，這次車子調校沒那麼完整，所以，他在上午排位賽成績還不如5月，但國立和玖還是很開心的說，「很高興在台灣再拿下第二個冠軍。」但因為這次陣中還有小兄弟檔邱羣浩、追羣洋參賽，國立和玖也為台灣小車手提供祕訣說：「很開心看到台灣有愈來愈多的小朋友一起來騎車，最重要就是要跟車子有所聯結，對車子產生興趣才能持續長久。」

另一位年僅17歲首度來台的日本小將、已經屬世界級的現役山葉廠隊選手山根昇馬是TSR目前來訪20年中，全球戰績最驚人的選手，2022年即拿下全日本JP250年度冠軍，今參加場上排氣量及車身最大的300BIKE組，也是從頭到尾都以領先的姿態完成衝線，他賽後謙虛的說，「感謝台灣第一次邀請我過來，很開心可以從排位賽開始就一路騎在最前面，我要感謝我的贊助商，同時也要感謝我的台灣朋友！」

關鍵字： TSR機車彰化檔車速可達

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