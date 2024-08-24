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Dream Taiwan構築小朋友足球夢！將與巴薩、馬德里同場較勁

▲Dream Taiwan將遠征西班牙，與西甲勁旅正面交鋒，行政院長卓榮泰到場授旗。（圖／主辦單位提供）

▲Dream Taiwan將遠征西班牙，與西甲勁旅正面交鋒。（圖／主辦單位提供）

記者簡名杉／綜合報導

台灣足球夢想計畫邁入第二年，18位來自台灣各地足球員，組成第二代Dream Taiwan，將於9月6日至8日，代表台灣參與2024第二十八屆Arnedo Cup盛事，而Dream Taiwan將與西甲兩支豪門巴塞隆納足球俱樂部(Futbol Club Barcelona)、馬德里競技俱樂部(Club Atlético de Madrid)同場較勁，這也將是台灣球隊史上第一次與來自西甲的巴薩、馬德里競技交手！

Dream Taiwan今年再度獲邀參賽，公開選拔選出18位第二代成員代表台灣出賽，與地主隊E.F. Arnedo、巴塞隆納足球俱樂部(Futbol Club Barcelona)、馬德里競技俱樂部(Club Atlético de Madrid)小組賽同為C組，接下來將於「國立臺灣大學竹北校區足球場」展開為期三天的集訓，8月27日啟程前往泰國曼谷進行移地訓練，為Arnedo Cup備戰。

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▲Dream Taiwan將遠征西班牙，與西甲勁旅正面交鋒，行政院長卓榮泰到場授旗。（圖／主辦單位提供）

▲行政院長卓榮泰到場為Dream Taiwan授旗。（圖／主辦單位提供）

行政院長卓榮泰特別現身Dream Taiwan行前記者會，卓榮泰回憶當年就讀北市日新國小，曾是足校隊一員，成功盃全國冠軍賽時對戰台南勝利國小，決戰當天，日新國小全校師生不上課，一起為足球隊加油，最後拿下冠軍，之後日本神戶國小足球隊遠渡重洋來到日新國小，舉辦一場成功的台日友誼賽。

此次Dream Taiwan台灣足球夢想計畫，遠渡西班牙比賽，與全球16隊高端球隊一同足下競賽，卓榮泰說，「有這樣機會是幸福的，讓台灣足球囡仔親眼看看世界一流的國家足球隊伍是如何訓練，夢想計畫更要在10年內，訓練180位足球小將！」記者會尾聲，行政院長卓榮泰也小露足球身手，與球員們來場精采友誼賽。

Dream Taiwan二代球衣於會中首度公開亮相，擷取Dream Taiwan主視覺上的元素，以幾何圖形打造黑、紫、紅、藍四套全新球衣。此次記者會圓滿落幕，感謝支持足球夢想計畫的好夥伴到場助陣，包括ENTES、相信育樂、蔡司台灣、志強基金會、健身工廠，TFDA台灣足球發展協會，Dream Taiwan於8月24日至31日展開集訓及移地訓練，並於9月6日至9月8日進行Arnedo Cup賽程。

關鍵字： 足球巴塞隆那馬德里Dream Taiwan

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