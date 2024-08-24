「電玩級」表現！賈吉連4天開轟　挑戰62轟紀錄指日可待

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FORTY-NINE home runs for Aaron Judge. pic.twitter.com/Je4x6KzpBz — MLB (@MLB) August 24, 2024

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基隊在24日（台灣時間）迎戰落磯隊的比賽中，「法官」賈吉（Aaron Judge）再次展現了他驚人的實力。他在6局下半轟出本季第49支全壘打，這也是他連續第4天「開庭」。賈吉正持續朝著打破自身2022年62支全壘打的紀錄邁進。

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他的隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）本週接受採訪時曾說：「他就像在打電玩一樣。」而賈吉確實將這種「電玩」般的表現變成了現實。在過去8場比賽中，他轟出了7支全壘打；在過去11場比賽中有8支；在過去25場比賽中有14支；而在過去34場比賽中更是有17支全壘打。

這是洋基隊本賽季第二次連續4場比賽中有球員開轟，上一次發生在5月22日至25日期間，當時賈吉也曾連續「開庭」。根據大聯盟官網的計算，如果賈吉保持這樣的進度，他本季的全壘打總數可能達到61支，這將非常接近他在2022年創下的單季62支全壘打紀錄，更進一步打破這個紀錄也並非不可能。

紀錄專家藍斯（Sarah Langs）指出，賈吉目前的職業生涯累計已達306支全壘打，他持續刷新了生涯前1000場出賽的最多全壘打紀錄，平均每36.9場比賽就能擊出一支全壘打。

洋基此戰靠著4局下史坦頓陽春砲，5局下對方失誤得分，6局下賈吉開轟追加分數，最終以3比0獲勝。