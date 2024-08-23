運動雲

>

林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」

▲李洋出席微風蒙地卡羅之夜活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲李洋出席微風蒙地卡羅之夜活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／台北報導

巴黎奧運羽球男雙以及女子拳擊金牌得主李洋、林郁婷今(23)晚現身信義區時尚之夜活動，這是他們本週合體的第三個公開活動，吸引爆滿民眾到場朝聖，林郁婷笑說，很開心跟李洋創造一個新的組合，雖然兩個人也能稱「林洋配」，但她更喜歡「洋郁片」的組合名字。

李洋與林郁婷於時尚之夜的所有嘉賓當中，在壓軸的韓星尹斗俊之前，倒數第二組出場，兩人都穿上有別於平時運動場上的運動套裝穿搭，換上一身時尚勁裝，讓人看到了兩人的時尚一面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

穿上黑色套裝的李洋說，身上這一身衣服跟自己的個性很像「低調沈穩」，透露自己是個低調的人，搭捷運很常沒被認出來，但主持人楊千霈馬上虧他近期人氣很高，怎麼能沒人認出他，李洋反應很快笑說，「那我等等去試試看會不會被認出來。」

關於自己的「舊搭檔」王齊麟與新夥伴邱相榤於近期的日本公開賽止步第二輪，李洋透露他都有在關心兩人的比賽，也有跟王齊麟私訊討論比賽，希望新組合的表現能越來越好。

▲林郁婷出席微風蒙地卡羅之夜活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲林郁婷出席微風蒙地卡羅之夜活動。（圖／記者林敬旻攝）

第一次踏上時尚之夜舞台的林郁婷，坦言站上時尚舞台比奧運冠軍賽出場還緊張，她說，「畢竟奧運賽場是自己熟悉的主場，現在在時尚界還是小白。」

身為「正能量」女神的林郁婷，在活動中也創造出新語錄鼓勵全台灣的粉絲，「不為誰的想像而生，勇敢做自己的主人！」而近期頻繁與李洋一同出席活動，林郁婷透露兩人本來就已經很熟，但也蠻開心可以跟李洋一起創造出新的組合，她笑說，「雖然我們也能叫做『林洋配』，但是我更喜歡『洋郁片』。」
 

關鍵字： 林郁婷李洋拳擊羽球時尚之夜

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／楊博軒、胡綾芳擊退日本2屆奧運銅牌　勇闖日本賽混雙4強

快訊／楊博軒、胡綾芳擊退日本2屆奧運銅牌　勇闖日本賽混雙4強

「籃球女神」洗菜宣布離隊　戰神下季首創男、女神聯手應援

「籃球女神」洗菜宣布離隊　戰神下季首創男、女神聯手應援

快訊／戴資穎為救球左膝不適　仍2比0橫掃晉級日本賽4強

快訊／戴資穎為救球左膝不適　仍2比0橫掃晉級日本賽4強

戴資穎又傷到左膝！表情讓球迷心疼又氣憤　明4強賽對手出爐

戴資穎又傷到左膝！表情讓球迷心疼又氣憤　明4強賽對手出爐

「弟，終於找到你了！」影后與胡智爲相認　蔡其昌也幽默回應

「弟，終於找到你了！」影后與胡智爲相認　蔡其昌也幽默回應

李灝宇巴士坐太久本季報銷？經紀公司駁傳聞：以球團公告為準

李灝宇巴士坐太久本季報銷？經紀公司駁傳聞：以球團公告為準

快訊／余利亞清壘長打　U15中華複賽首戰6比5逆轉日本

快訊／余利亞清壘長打　U15中華複賽首戰6比5逆轉日本

大谷翔平「40-40」聽牌！盜壘較有難度？　各隊強肩捕手嚴防

大谷翔平「40-40」聽牌！盜壘較有難度？　各隊強肩捕手嚴防

快訊／周天成直落2挺進日本賽4強　讓小9歲對手累到躺地

快訊／周天成直落2挺進日本賽4強　讓小9歲對手累到躺地

快訊／「麟榤配」合拍第2戰惜敗　日本公開賽止步16強

快訊／「麟榤配」合拍第2戰惜敗　日本公開賽止步16強

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

快訊／楊博軒、胡綾芳擊退日本2屆奧運銅牌　勇闖日本賽混雙4強

「籃球女神」洗菜宣布離隊　戰神下季首創男、女神聯手應援

快訊／戴資穎為救球左膝不適　仍2比0橫掃晉級日本賽4強

戴資穎又傷到左膝！表情讓球迷心疼又氣憤　明4強賽對手出爐

「弟，終於找到你了！」影后與胡智爲相認　蔡其昌也幽默回應

李灝宇巴士坐太久本季報銷？經紀公司駁傳聞：以球團公告為準

讀者回應

﻿

熱門新聞

1楊博軒、胡綾芳挺進日本賽混雙4強

2「籃球女神」洗菜離開戰神啦啦隊

3戴資穎2比0橫掃晉級日本賽4強

4戴資穎又傷到左膝！表情讓球迷心疼

5鍾欣凌與胡智爲相認：弟終於找到你了

最新新聞

1總統賴清德宣布帕運奪金獎金加碼

2林郁婷、李洋合體現身時尚之夜

3馬傑森守備安定　陳瑞振提點8字

4曾仁和沒時間表　樂天洋投變化球

5健力傳奇林資惠看郭婞淳奧運奪銅好激動

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

陳金鋒：比賽結果最後一刻才知道　富藍戈表現OK啦

張育成再見三分砲拯救悍將　讚賞對手膽量：謝謝他沒閃我

「回來後就知道成績會被放大」　張育成回擊酸民：謝謝你們關注

金門之子李洋為統一獅開球　搭車繞場送簽名球粉絲超嗨

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366