林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」

▲李洋出席微風蒙地卡羅之夜活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／台北報導

巴黎奧運羽球男雙以及女子拳擊金牌得主李洋、林郁婷今(23)晚現身信義區時尚之夜活動，這是他們本週合體的第三個公開活動，吸引爆滿民眾到場朝聖，林郁婷笑說，很開心跟李洋創造一個新的組合，雖然兩個人也能稱「林洋配」，但她更喜歡「洋郁片」的組合名字。

李洋與林郁婷於時尚之夜的所有嘉賓當中，在壓軸的韓星尹斗俊之前，倒數第二組出場，兩人都穿上有別於平時運動場上的運動套裝穿搭，換上一身時尚勁裝，讓人看到了兩人的時尚一面。

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穿上黑色套裝的李洋說，身上這一身衣服跟自己的個性很像「低調沈穩」，透露自己是個低調的人，搭捷運很常沒被認出來，但主持人楊千霈馬上虧他近期人氣很高，怎麼能沒人認出他，李洋反應很快笑說，「那我等等去試試看會不會被認出來。」

關於自己的「舊搭檔」王齊麟與新夥伴邱相榤於近期的日本公開賽止步第二輪，李洋透露他都有在關心兩人的比賽，也有跟王齊麟私訊討論比賽，希望新組合的表現能越來越好。

▲林郁婷出席微風蒙地卡羅之夜活動。（圖／記者林敬旻攝）

第一次踏上時尚之夜舞台的林郁婷，坦言站上時尚舞台比奧運冠軍賽出場還緊張，她說，「畢竟奧運賽場是自己熟悉的主場，現在在時尚界還是小白。」

身為「正能量」女神的林郁婷，在活動中也創造出新語錄鼓勵全台灣的粉絲，「不為誰的想像而生，勇敢做自己的主人！」而近期頻繁與李洋一同出席活動，林郁婷透露兩人本來就已經很熟，但也蠻開心可以跟李洋一起創造出新的組合，她笑說，「雖然我們也能叫做『林洋配』，但是我更喜歡『洋郁片』。」

