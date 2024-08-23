日本U18名單公布！9月2日台灣開打　目標亞洲第一

記者王真魚／綜合報導

隨著夏季甲子園落幕，日本正式公布參加「第13屆BFA U-18亞洲棒球錦標賽」日本代表隊成員，比賽將於9月2日在台灣舉行。

投手方面，日本代表隊選出經歷了春季選拔賽準優勝的報德學園強投今朝丸裕喜，以及在今年夏季甲子園中表現出色的東海大相模左投藤田琉生，他在三場比賽中投了21.1局，自責分僅2。

今朝丸裕喜以最速151公里的直球受到職業球隊的關注。在比賽中，他曾以4比1完投擊敗大阪桐蔭，並在甲子園賽場上累積3場勝利。

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野手方面包括花咲德榮強打石塚裕惺、擁有高中通算64支全壘打的早稻田實業內野手宇野真仁朗，以及用木棒開轟的智辯和歌山重砲手花田悠月。

U-18日本代表隊的總教練、前日本大學總教練小倉全由表示，「這次選出的18名球員是代表全國棒球部的傑出選手。選拔委員們以他們的優秀表現選定了這些球員。團隊將堅持基本功，並在攻守兩方面力求積極。最重要的是，球隊將遵守禮儀與公平競技精神，努力在亞洲賽場上展現領導力。球員與教練團將同心協力，作為Team JAPAN挑戰成為亞洲第一。」

投手

櫻井 椋稀（鶴岡東）

坂井 遼（關東第一）

藤田 琉生（東海大相模）

中崎 琉生（京都國際）

今朝丸 裕喜（報德學園）

間木 歩（報德學園）

高尾 響（廣陵）

田崎 颯士（興南）

捕手

箱山 遙人（健大高崎）

熊谷 俊乃介（關東第一）

內野手

高山 裕次郎（健大高崎）

石塚 裕惺（花咲德榮）

宇野 真仁朗（早稻田實）

花田 悠月（智辯和歌山）

山畑 真南斗（明德義塾）

外野手

德丸 快晴（大阪桐蔭）

境 亮陽（大阪桐蔭）

濱本 遼大（廣陵）

第13屆 BFA U-18 亞洲棒球錦標賽

比賽期間：2024年9月2日～9月8日

舉辦地點：台灣（台北、桃園）

參賽國家：韓國、巴基斯坦、中華台北、泰國、日本、菲律賓、香港、斯里蘭卡

▲夏季甲子園23日決賽京都國際中學高中封王。（圖／路透）