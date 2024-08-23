「柚子同學」高承睿奧運後首戰　WTT秘魯利馬挑戰賽惜敗

▲台灣「柚子同學」高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運結束後獲得外號「柚子同學」的高承睿，在奧運結束後馬上參加WTT秘魯利馬挑戰賽，並且被列為第3種子，但今天（23日）在男子單打32強以1比3敗給日本好手及川瑞基，無緣晉級16強，其他2名新生代好手馮翊新、黃彥誠則順利挺進16強。

世界排名32的高承睿對決世界排名93的及川瑞基，高承睿以5比11、11比9、10比12、9比11惜敗。19歲的高承睿去年在利馬挑戰賽挺進決賽，最後才敗給葡萄牙好手佛雷塔斯（Marcos Freitas），獲得亞軍寫下國際賽最佳戰績。

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世界排名56的馮翊新則以11比4、11比9、11比3擊敗世界排名434的地主選手達佛（Felipe Duffoo），16強將對上地主小將佩拉萊斯（Jose Perales）。世界排名100的黃彥誠以11比7、11比2、8比11、11比4擊退世界排名105的巴西選手朱提（Eric Jouti），下一輪對決世界排名80的法國波雷特（Thibault Poret）。

女單方面也有2人晉級16強，世界排名56的老將黃怡樺直落3輕取智利選手里歐斯（Valentina Rios），蘇珮綾同樣直落3擊敗印度選手羅伊（Krittwika Roy）。