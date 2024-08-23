大谷翔平想打奧運　日傳奇名投反對：應由業餘選手參賽

▲2023年經典賽日本隊奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

大谷翔平先前表示願意參加2028年洛杉磯奧運，但前大聯盟日籍名投上原浩治今（23日）針對世界棒球經典賽和奧運，發表「日本隊是否都需要由職業選手組成？」為題，讓大家考慮「經典賽由職業選手參賽，奧運則交給業餘選手」的想法。

日前2026年經典賽分組已經出爐，日本被分在C組，與韓國、澳洲、捷克以及1支資格賽晉級的隊伍同組，共有20支隊伍參賽，而2028年則迎來洛杉磯奧運，到時也有棒球項目。上原浩治表示，「雖然大家的焦點放在大聯盟會不會同意讓選手參賽，但大家可以考慮經典賽由職業選手參賽，奧運則交給業餘選手的想法。」

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上原浩治指出，無論是大聯盟還是日本職棒，都應該將重心放在經典賽，因為奧運是「綜合性運動會」，棒球不是唯一的主角，也提到他個人參加2004年雅典奧運時，心中感到一絲歉意，因為剝奪了業餘選手展示才華的機會。

同時他也提出，球迷希望看到大谷翔平這種超級巨星能夠在奧運場上大放異彩，但奧運舉辦時大聯盟也正在比賽，大谷翔平應該要以大聯盟例行賽為重，並以世界大賽冠軍為目標，而且他也有代表日本隊參加經典賽的機會，但也不能忽視大聯盟選手在國際賽受傷的風險。

而大聯盟和職業選手如果不參加奧運，上原浩治也不認為會讓棒球在奧運舉行的可能性降低，而與「舉辦城市」相關，若在棒球不興盛的國家舉辦奧運，還需要新建棒球場，相比東京或洛杉磯已經有棒球場的城市，將棒球納入比賽項目的機率一定較低。

另一方面，美國主要也是小聯盟選手組成奧運代表隊，而且奧運舉辦期間，大聯盟例行賽並不會中斷。雖然大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）曾表示可能會讓大聯盟選手參加洛杉磯奧運，但目前仍沒有最終決定。

最後上原浩治表示，經典賽日本與捷克對戰過，像捷克作為棒球發展中的國家，如果他們的表現能促進這些地區興建棒球場，未來棒球有可能會更頻繁的出現在奧運舞台。