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快訊／周天成直落2挺進日本賽4強　讓小9歲對手累到躺地

▲▼台灣羽球一哥周天成在男單16強賽擊敗日本新生代好手奈良岡功大。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成結束第3度奧運之旅後，本周在超級750系列日本公開賽連2場直落2晉級，今(23)日8強賽對上世界第40的泰國選手王高倫，尋求個人本季第6張4強門票，小天首局克服下半局亂流，以21比16先下一城，次局連續調動對手，一度讓小他9歲的王高倫累到躺地上，小天最終以21比10終結比賽，順利挺進4強。

34歲的周天成歷經去年初發現罹患大腸癌而陷入低潮後，在巴黎奧運再現巔峰身手，成為羽球賽史第6位「連3屆打進男單8強」的選手，比較可惜的是8強賽遭逆轉，沒能完成登上五環頒獎台的心願。小天本周轉戰日本公開賽，前2輪拍落中國好手陸光祖和另一位台灣好手李佳豪。

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目前名列世界第10的周天成，今日與世界第40的25歲泰國選手王高倫在8強賽碰頭，雙方過去7次交手，小天保有6勝1敗的絕對優勢。今日第8度交鋒，對手開賽連續掛網，小天取得3比1領先，接著卻連掉3分，雙方形成拉鋸，一路打到7比7，靠著對手掛網和一顆幸運球，小天10比7超前，多拍來回後以11比9進入技術暫停。

暫停結束，小天連失5分，以11比14遭反超，還好緊急止血，連續擋住斜線殺球後直線攻擊得分，一舉把比分扳成15平，隨後又連下4分，一波6比0反擊，小天將比數改寫為19比15，再以20比16逼出4個局點，以21比16率先拿下首局。

▲▼台灣羽球一哥周天成挺進巴黎奧運男單8強。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

進入第2局，小天延續首局末的好氣勢，狀況漸入佳境，打出5比1攻勢，直線和斜線攻擊都得心應手，拉開9比4、5分差，以11比6進入技術暫停。小天下半局成功調動對手，比他年輕9歲的王高倫累到躺在地上，小天將比數拉開到17比7、10分差，完全掌控了比賽局面，以20比10取得10個賽末點，終場就以直落2搶下男單4強門票。

關鍵字： BWF日本公開賽周天成

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