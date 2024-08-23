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克萊門特將離地1.4公尺眼睛高度壞球開轟　藍鳥主帥：從沒見過

實習記者李立祥／綜合報導

藍鳥今（23日）以5比3擊敗天使，藍鳥三壘手克萊門特（Ernie Clement）連續3場開轟，但本場這發全壘打卻扛了1發高度在眼睛的速球，讓藍鳥總教練史奈德（John Schneider）驚訝表示，「我從沒見過這種情況。」

2局下天使先發巴克（Brock Burke）藍鳥接連敲安攻下2分，之後天使決定換上鮑曼（Mike Baumann）登板，克萊門特在無人出局一壘有人的情況下，面對97英里（約156公里）的速球開轟，不過這顆球距離地面足足有1.40公尺高，成為自2008年以來，第2高進壘點被打成全壘打的球。

該局藍鳥最終攻下5分大局，天使則9局上才靠著卡瓦達（Niko Kavadas）3分砲追近比分，但南斯（Tommy Nance）最終還是成功守住勝利，終場藍鳥以2分之差擊敗來訪的天使。

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「我從來沒見過這樣的情況。」藍鳥總教練史奈德談到這發全壘打時表示，「我跟其他在休息區的球員一樣，只能說『天啊！』這實在是頂級的擊球技巧，他現在的狀態非常火熱，這實在太荒唐了。」

根據大聯盟官網報導，本季只有7顆超過1.21公尺高的球被轟成全壘打，而克萊門特就佔了其中2個，上一次發生在4月20日，他面對馬茲哥洛夫（Joe Musgrove）時，擊中1顆距離地面1.27公尺高的球，將球掃出左外野高牆。

28歲的克萊門特以高擊球率聞名，在至少50個打席中，只有他和艾瓦雷茲（Luis Arraez）的被三振率低於10%，而且保送率低於5%。不過本季克萊門特已經轟出單季新高的10支全壘打，他也對此表示，「我覺得自己在逐漸提升，並且能夠更好的擊球了。我在打擊區感到更舒適，看球也更清晰了，這樣我能進行我的『A』級揮棒，而不只是想擊中球。」

最近連3場開轟的克萊門特手感佳，他認為經常先發讓自己更好帶著策略去擊球，「當我狀態不好時，我有時候會只想著擊中球，而不是執行策略。過去幾場比賽，我也對自己的能力更有信心了。」

▲藍鳥克萊門特（Ernie Clement）連3場開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥克萊門特（Ernie Clement）連3場開轟。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球藍鳥克萊門特天使

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