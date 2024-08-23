賈吉炸第48轟連3場開砲！柯爾150勝助洋基6比0完封守護者

4 HRs in his last 3 games

48 on the year



Aaron Judge bangs the gavel yet again pic.twitter.com/LftzsA39Ce — MLB (@MLB) August 22, 2024

記者王真魚／綜合報導

「法官」賈吉（Aaron Judge）再度展現強勁火力，擊出本季領先全大聯盟的第48支全壘打，連3場開轟；王牌投手柯爾（Gerrit Cole）則先發六局僅被敲出一支安打，成為現役第四位達成150勝的投手，幫助紐約洋基以6-0完封克里夫蘭守護者。

賈吉連續三場開轟，本季全壘打有望達61支，兩年前他曾以62支全壘打打破馬里斯（Roger Maris）的美聯單季紀錄。這也是賈吉近7場比賽中的第6轟、近10場中的第7轟、以及近23場中的第13轟。

「我猜現在正進入全壘打狂潮的階段吧。」洋基總教練Aaron Boone笑著說，「對他來說，什麼都有可能發生。他每天都想變得更好，幫助球隊取勝，所以他做出任何驚人的表現我都不會感到意外。」

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賈吉在2022年前128場比賽中擊出49支全壘打，成為洋基隊史唯一在多個賽季達成128場至少48轟的球員。他也加入索沙（Sammy Sosa，1998、1999、2001年）和麥奎爾（Mark McGwire）（1998、1999年）的行列，成為大聯盟歷史上第三位達成這項成就的球員。

自4月27日以來，賈吉在90場比賽中已經擊出44支全壘打，而他在賽季初的前13場比賽中僅擊出1轟。

「如果能再次達到60轟，而且伴隨著冠軍戒指和季後賽的樂趣，那會很棒。」賈吉談及可能再次達成60轟時表示。

賈吉此役的全壘打是逮中守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams）變速球，球飛向右外野看台，飛行距離360英尺。這是賈吉本季第四次連續3場開轟，也是生涯第14次達成這一壯舉。

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

「能和他同隊真是一種美妙的體驗！」柯爾談到賈吉時說。

柯爾（本季5勝2敗）在比賽的第二球便被敲出安打，比賽中偶爾出現控球不穩的情況，共投出5次保送，追平生涯最差紀錄，不過最終只被敲1安，投到6局無失分。

柯爾成為韋蘭德（Justin Verlander，260勝）、薛則（Max Scherzer，216勝）和克蕭（Clayton Kershaw，212勝）後，第4位現役達成150勝的投手。

「我成長的時代勝投很重要，每個人都非常重視這項數據。」柯爾說道。「這是每個隊友共同努力的結果，代表著我們每次一起出場的表現。」

洋基隊在第五局打下四分，起因於賈吉本季第16次被故意保送。賈吉當時拿下了他這個月第九次的故意四壞球，讓洋基堆成滿壘，並開啟一波大局。

隨後威爾斯（Austin Wells）擊出高飛犧牲打，史坦頓（Giancarlo Stanton）緊接著擊出中外野三分全壘打。這也是賈吉和史坦頓本季第10次同場開轟，兩人生涯例行賽共同開轟的次數達到41次。

▲柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）