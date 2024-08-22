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U23中華隊首場練習賽　王念好扛四棒大開選球眼、王宇傑飆破150

▲王念好。（圖／WBSC提供）

▲王念好。（圖資料照／WBSC提供）

記者王真魚／台北報導

中華U23代表隊於21日報到展開集訓，22日進行首場熱身賽，對手為台北市興富發棒球隊。王念好擔任四棒，大開選球眼，選到2保送上壘，擊出高飛犧牲打追平。兩隊8局進行PK演練，中華隊終場5比1勝出。

中華隊此役排出先發9人，4名職棒好手加1位職棒新人，分別為第1棒邱鑫（樂天桃猿）、3棒曾昱磬（台鋼雄鷹）、4棒王念好、5棒何恆佑以及9棒胡孟智（中信兄弟）。

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此役由準職棒投手、台鋼雄鷹第2輪指名黃子豪先發，3局投球被敲2支安打，首局因高飛犧牲打失掉1分，另有1次三振、2次保送。

興富發首局先馳得點，中華隊3局反攻，鄭俊瑋野選上壘，再靠曾昱磬安打上到三壘，王念好高飛犧牲打追平比數，曾昱磬趁對方投手連續2個暴投跑回超前分，何恆佑保送，下一棒黃柏叡掃三壘長打，攻下保險分，賴俊追加二壘安打，攻下團隊第4分。

中信兄弟今年第2輪指名的伍立辰，4局接手，後援2局被敲1安打，另有1三振、1保送，球速最快147公里。

曾家輝7局上場，僅花11球讓對手三上三下，球速最快145公里。

擔任4棒的王念好此戰2打數1安打，貢獻1分打點，另選到2次四壞球保送。業餘台電好手黃柏叡今天雙安、帶有1分打點，表現最亮眼。

兩隊8局進行PK演練，中華隊2出局後再靠暴投跑回1分。8局下由台電投手王宇傑關門，飆出全場最快152公里，守住勝果。

關鍵字： 中華U23熱身賽王念好棒球

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