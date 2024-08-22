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化解香港一哥賽末點！　許育修三盤逆轉距闖美網會內賽只差一步

▲▼許育修。（圖／四維基金會提供）

▲許育修。（圖／四維基金會提供）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024美網會外賽第二輪，台灣好手許育修今（22日）凌晨迎戰香港一哥黃澤林，在鏖戰三盤後，許育修成功在比賽末段化解對方賽末點，以1比6、6比2、7比6（8）上演超級逆轉秀，以奪下2連勝挺進最終第3輪，距離連兩年晉級男單會內賽僅差一步之遙。

許育修去年在美網闖進會內賽第二輪，而後惜敗英國一哥諾里（Cameron Norrie），今年他重返大滿貫首勝寶地，會外賽首輪三盤戰勝德國小將莫洛克爾（Rudolf Molleker），今天交手香港一哥黃澤林。

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首盤許育修盤中狀態未熱，遭連續破發後以1比6讓出，次盤許育修重振旗鼓，開局便連破帶保取得領先，把握第6個盤末點後以6比2將盤數扳平至1比1。

▲▼全大運，許育修 。（圖／運促會提供）

▲許育修 。（圖／運促會提供）

決勝盤兩人僵持不下，許育修在盤末穩住軍心連續化解多次破發點後成功保發，雙方戰至6比6迎來超級搶十，最終許育修化解對手賽末點，在9比7領先時，掌握第2個賽末點贏得比賽，收下逆轉勝。

許育修在台灣時間今晚11點將迎戰法國28歲好手格勒尼耶（Hugo Grenier）爭奪會內賽門票。格勒尼耶在資格賽前兩輪狀態火熱，在擊敗帕薩羅（Francesco Passaro）與瓦里亞斯（Juan Pablo Varillas）的比賽中都以直落二獲勝，且各拿下一盤6比0過。

▲台灣好手曾俊欣。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲台灣好手曾俊欣。（圖／達志影像／美聯社）

至於另外一位台灣好手曾俊欣則是在第二輪比賽對上奧地利好手羅季奧諾夫（Jurij Rodionov），開賽曾俊欣破發得手取得2比0領先，無奈盤末狀態下滑失手以4比6讓出，次盤曾俊欣在5比4、40比30時又錯過一個盤末點沒能破發，終場便以4比6、6比7（5）遭到淘汰。

關鍵字： 美網許育修

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