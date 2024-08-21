2026世界棒球經典賽分組出爐！中華隊資格賽爭取晉級

▲上屆經典賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟官網21日（台灣時間）宣布2026年世界棒球經典賽分組，共分為4組，不過中華隊由於上屆經典賽未能晉級，因此得從資格賽打起。

本屆經典賽與上屆一樣共有20支參賽隊伍，分為4組在不同地區舉辦，包含波多黎各、日本以及美國的休士頓和邁阿密，每組有5支球隊，分組前兩名晉級。

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A組比賽將於3月6日至11日在波多黎各聖胡安舉行，主辦國波多黎各將與實力強勁的古巴、加拿大、巴拿馬以及一支待定的資格賽晉級隊伍同組競技。值得注意的是，古巴在上屆賽事中闖入四強，實力不容小覷。

B組賽事同樣安排在3月6日至11日，地點位於美國休士頓，上屆亞軍美國隊將在主場迎戰勁敵同樣打進四強的墨西哥，以及義大利、英國和一支資格賽晉級隊伍，美、墨兩強同組精彩可期。

C組比賽將率先於3月5日在日本東京揭開序幕，持續至10日。衛冕軍日本隊將與宿敵韓國，以及澳洲、捷克，還有一支資格賽晉級隊伍同場競技。日、韓對決一向是國際賽事焦點，值得關注。

D組比賽安排在3月6日至11日，地點在美國邁阿密，委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列和一支資格賽晉級隊伍同組。

每組前兩名將晉級八強賽，3月13日起在美國進行，冠軍於3月17日產出。值得一提的是，尚有四個參賽名額將通過資格賽產生，中華隊得爭取資格賽晉級，資格賽預計明年2月至3月舉辦。

▲2026經典賽分組表。（圖／大聯盟官網）