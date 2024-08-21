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陳克羿7局無失分、陳晨威猛打雙盜　桃猿6比0斬斷味全6連勝　

▲▼陳克羿、陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳克羿。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿21日作客味全龍斗六主場，以6比0獲勝，不僅斬斷味全6連勝，自身也延續至5連勝，將兩隊間的勝差縮小至0.5場。這場勝利的關鍵在於陳克羿繳出本季代表作，主投7局無失分，本季首勝入袋。

樂天桃猿1局上就展開攻勢，陳晨威敲出安打並跑出本季第20次盜壘成功，兩出局後林泓育適時安打先馳得點。味全龍在4局下試圖反擊，兩出局後，吉力吉撈．鞏冠和蔣少宏連續安打，但吉力吉撈衝向三壘時回壘不及遭到觸殺，錯失得分機會。

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樂天桃猿在7局上火力全開。面對前隊友陳禹勳，他們攻佔滿壘後，透過林政華的高飛犧牲打和馮健庭的安打各添1分。隨後朱育賢和林承飛的安打更是將比分擴大，單局灌進5分，取得6比0的領先優勢。

桃猿先發投手陳克羿主投7局，用了96球，包含63顆好球，被敲4安打，奪5次三振，有2次保送，無失分，投出本季代表作，勝場終於開張。

樂天全場共敲出14支安打，陳晨威表現出色，不僅貢獻3安打的猛打賞，還完成2次盜壘，本季盜壘數已達21次。馮健庭和朱育賢各有2支安打並都有打點進帳。馬傑森攻守兼備，2支安打還跑回1分。林承飛則持續好手感，1支安打貢獻2分打點。李勛傑一軍首秀選到2次保送，首安再等等。

▲▼陳克羿、陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 棒球樂天桃猿陳克羿味全龍猛打賞

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