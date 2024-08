厄文2度影響勇士命運　奇德深信K湯是奪冠拼圖：他不怕出手關鍵球

▲4冠神射湯普森加盟獨行俠。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

在灣區待了13年的神射湯普森(Klay Thompson),新賽季將改披獨行俠戰袍,他上個月透露讓他做出這個決定的「關鍵人物」是厄文(Kyrie Irving),達拉斯主帥奇德(Jason Kidd)近日受訪時也提到此事。值得一提的是,這已是厄文生涯第2度影響勇士的命運,前一次是在2016年總冠軍賽G7對灣區砍進致勝三分。

獨行俠主帥奇德近日作客《NBC體育》灣區站節目「Dubs Talk」,談到成功招攬4冠神射湯普森一事,他明確表示去年2月才來到達拉斯的厄文扮演重要角色,「我很想說這一切都是我的功勞,但並不是,這是團隊的努力。在這個聯盟,球員會聊彼此的狀況、相互招攬,這次是關於厄文和湯普森的交流。」

▲獨行俠厄文。(圖/達志影像/美聯社)

「我也相信湯普森做了他的功課,理解這個情況。對他來說,留在(勇士或加州)會是個容易的選擇。所以,他必須付出一些努力來做功課,了解達拉斯的一切。」

▲4冠神射湯普森加盟獨行俠。(圖/達志影像/美聯社)

湯普森上個月受訪時曾透露,厄文是今夏第1個傳訊息給他的人,「他(厄文)表達了來到這裡有多麼感激,這座城市和這支球隊如何接納他。」顯然厄文在獨行俠的經歷激勵了K湯。

《NBC體育》指出,這是厄文第2次影響勇士的命運,第1次是2016年總冠軍賽,他搶七戰在甲骨文球場砍進致勝三分,促使3勝1敗下被逆轉的灣區軍團該年夏天追求超級巨星杜蘭特(Kevin Durant)。

Jason Kidd views Klay Thompson as bringing a necessary presence as someone “who is not afraid to take the big shot.”



Kidd praised Thompson’s championship experience and ability to play both ends.



Kidd also expects lots of open shots to drop for Thompson.



(via @NBCSWarriors) pic.twitter.com/7fEox9Iswx