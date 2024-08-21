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厄文2度影響勇士命運　奇德深信K湯是奪冠拼圖：他不怕出手關鍵球

▲▼4冠神射湯普森加盟獨行俠記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲4冠神射湯普森加盟獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在灣區待了13年的神射湯普森(Klay Thompson)，新賽季將改披獨行俠戰袍，他上個月透露讓他做出這個決定的「關鍵人物」是厄文(Kyrie Irving)，達拉斯主帥奇德(Jason Kidd)近日受訪時也提到此事。值得一提的是，這已是厄文生涯第2度影響勇士的命運，前一次是在2016年總冠軍賽G7對灣區砍進致勝三分。

獨行俠主帥奇德近日作客《NBC體育》灣區站節目「Dubs Talk」，談到成功招攬4冠神射湯普森一事，他明確表示去年2月才來到達拉斯的厄文扮演重要角色，「我很想說這一切都是我的功勞，但並不是，這是團隊的努力。在這個聯盟，球員會聊彼此的狀況、相互招攬，這次是關於厄文和湯普森的交流。」

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▲▼獨行俠厄文、塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

「我也相信湯普森做了他的功課，理解這個情況。對他來說，留在(勇士或加州)會是個容易的選擇。所以，他必須付出一些努力來做功課，了解達拉斯的一切。」

▲▼4冠神射湯普森加盟獨行俠記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲4冠神射湯普森加盟獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森上個月受訪時曾透露，厄文是今夏第1個傳訊息給他的人，「他(厄文)表達了來到這裡有多麼感激，這座城市和這支球隊如何接納他。」顯然厄文在獨行俠的經歷激勵了K湯。

《NBC體育》指出，這是厄文第2次影響勇士的命運，第1次是2016年總冠軍賽，他搶七戰在甲骨文球場砍進致勝三分，促使3勝1敗下被逆轉的灣區軍團該年夏天追求超級巨星杜蘭特(Kevin Durant)。

獨行俠今年雖殺入睽違13年的總冠軍賽，不過僅拿下1勝，奇德相信湯普森正是他們所需要的奪冠拼圖，「我們真的相信，他能帶來一些我們以前沒有的東西，他是一個不怕出手關鍵球的人。」

「他打過總冠軍賽，理解這意味著什麼。我們正在建立一支冠軍隊，身為一名老將，他擁有重要比賽的經驗以及攻守兩端的能力，我們真的相信他會為我們投進很多空檔投籃並且享受其中的樂趣。」

關鍵字： NBA勇士湯普森K湯厄文獨行俠奇德

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