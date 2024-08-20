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富藍戈8月2敗暫離終結者　鋒總談831洋投取捨：是個難題

▲富藍戈。（圖／富邦悍將提供）

▲富藍戈。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將終結者富藍戈8月已經累計2次敗投，尤其今年被安打率明顯比去年還要高，總教練陳金鋒分析3大原因，還是希望他能把心態調整好，會暫時調離終結者角色。

富藍戈4日對戰兄弟被詹子賢敲再見安打，14日對決又再次被敲超前分安打，18日對戰味全龍則投出1觸身球保送，被兩安打後，發生再見暴投而吞近5場的第2敗。

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富藍戈今年被打擊率.280，明顯比去年.165還要高，目前累計47場出賽，4勝5敗19次救援成功，3次中繼成功，有3次救援失敗。鋒總表示，速度沒問題但球質沒有如之前那麼好，打者對他熟悉度提升，以及打者能力也提升，這3個因素導致被安打率較高。

近期牛棚狀況多，鋒總坦言，「還是要繼續去面對，看如何調整心態，技術沒有太多問題心理較大。」曾峻岳禁賽期滿歸隊，角色也有調整空間，鋒總說，「確實會微調，把峻岳放在後面，富藍戈投球品質不如之前，讓他稍微離開那個位置調整一下。」

新的外籍左投班恩20日在二軍初登場，僅投2局就退場，鋒總表示，「本來就設定不要投太多，讓他身體進入比賽的感覺。」

831洋將大限在即，如何抉擇洋投？鋒總坦言是一項難題，江少慶歸隊可以補先發缺口，但也得觀察他的狀況，針對洋將部分還要再評估，目前問題還是比較複雜一些。做的決定或許對、或許錯，目前會以狀況好的洋投先留。

關鍵字： 棒球富邦悍將富藍戈安打率敗投

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