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迪亞茲再見轟一棒定江山　太空人力退紅襪奪近12戰的第11勝

▲狄亞茲（Yainer Diaz）。（圖／路透）

▲迪亞茲（Yainer Diaz）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人今天（20日）在主場迎戰紅襪，前八局雙方戰至4比4，太空人靠著迪亞茲（Yainer Diaz）9局下半轟出一發401英尺再見全壘打，以5比4險勝，收下近12場比賽中的第11勝

太空人在前7局以3比4落後。8局下半靠杜邦（Mauricio Dubón）擊出追平分的安打，將比分扳成4比4平手。紅襪隊終結者簡森（Kenley Jansen）9局下登板，先是三振艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），緊接著下一棒迪亞茲鎖定簡森第一顆失投的92英里卡特球，一棒扛出左外野大牆形成再見全壘打，終場太空人就以5比4奪勝。

「在那種情況下，能夠做到這一點，打出全壘打，是一個非常自豪的時刻，」迪亞茲賽後高興的說道，「希望我能得到更多這樣的機會，能夠再次做到這一點」。

本場比賽太空人出現賽季最高的四次失誤，但他們還是贏了，太空人主帥艾斯帕達（Joe Espada）雖然頗有微詞，但也不忘給子弟們肯定及鼓勵。

「這不是我們最好的防守表現，這不是我們的風格，一直以來我們對我們的防守感到自豪，但今天不是那樣的日子，菊池打了一場精彩的比賽，他給了我們獲勝的機會，這就是優秀球隊所做的，他們找到了獲勝的方法。我們戰鬥到了最後」。

關鍵字： MLB太空人紅襪迪亞茲

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