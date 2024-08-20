快訊／「麟榤配」首秀打退日本最強男雙　李洋恭賀：王齊麟認真點

▲待退的李洋十分關注搭檔王齊麟的表現 。（圖／路透社）

記者游郁香／綜合報導

王齊麟今(20)日首次與21歲新搭檔邱相榤在國際賽亮相，兩人合拍首戰就以21比16、21比13直落2擊敗世界排名第8的日本第1男雙保木卓朗、小林優吾，闖進日本公開賽16強，李洋也關注了這場比賽，還特別提醒他的「大寶貝」王齊麟，「認真點！」讓球迷笑翻。

在巴黎奧運締造男雙2連霸的李洋、王齊麟，目前仍高居世界第9，不過李洋即將退休，29歲的王齊麟則預計再戰4年，因此改搭男雙世界第147的小將邱相榤，兩人身高都近190公分，組成全新雙塔組合。

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依據世界羽聯(BWF)的規則，王齊麟和邱相榤的「虛擬世界排名」為第29，可用此排名打10場巡迴賽，今年超級500等級以下的賽事幾乎都能打。

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（合成圖／達志影像／美聯社、翻攝自threads）

「麟榤配」今日迎來國際賽首秀，在日本公開賽對上世界第8的地主組合保木卓朗、小林優吾，兩人首次合拍就展現威力，以21比16、21比13，花費33分鐘拿下搭檔後首勝。

值得一提的是，王齊麟與李洋巴黎奧運首戰的對手也是保木卓朗和小林優吾，當時麟洋配直落2勝出，再次交手，王齊麟的搭檔換人，依舊連拿2局贏球。

李洋也關注了這場比賽，他發文祝賀「麟榤配」首戰開張，「我有在關注喔！」還點名他的「大寶貝」王齊麟要認真一點，讓球迷笑翻，「齊麟要認真一點喔，小心李洋24小時都在盯著你。」「我覺得這是給齊麟相當大的一個壓力。」