爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」　前體育主播：明年來報到

▲有「AI女神」之稱的南韓啦啦隊成員李珠珢。（圖／翻攝my._.chuuu）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有著「AI女神」之稱的南韓啦啦隊成員李珠珢，近日受邀來台參加活動，吸引了大批粉絲到場朝聖，讓台韓粉絲開始爭搶大戰。沒想到，前體育主播蔡明里直播時透露，李珠珢已經跟球隊談好了，且明年就會來報到。

蔡明里19日晚間在5.6萬人追蹤的YT頻道「蔡明里團長」進行直播。針對網友詢問李珠珢近期討論時，蔡明里表示，「我在吹哨就已經…不是啦，是人家透露的啦，呵呵，這就不是我自己猜的啦，應該明年就會來報到吧，應該球隊都談好了，我是看覺得這個跡象蠻明顯的」，「沒有爆料啦，大家想想看，如果妳是韓國的啦啦隊，我就問妳要在韓國發展還是台灣發展，在台灣發展妳等於有明星的地位，在韓國妳就是啦啦隊，即使社群怎麼吹捧，妳還是啦啦隊」。

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▲前體育主播蔡明里直播時透露，李珠珢已經跟台灣的球隊談好了。（圖／翻攝my._.chuuu）



▲富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」隊長金韓拿、19歲「超新星」李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名成員，與Fubon Angels一同帶來賽前表演。（圖／記者李毓康攝）



蔡明里說，他去韓國看球時，發現場觀眾沒有特別在看啦啦隊，看了啦啦隊也沒有很嗨。反之，啦啦隊在台灣萬眾矚目，還可以接代言，「良禽擇木而棲，她不來是要去哪？不來也是可惜，而且她們現階段都可以兩邊跑（台灣、韓國），兩邊都能顧，多嗨啊」。

他覺得，有新聞說韓國高層要重用李珠珢，「怎麼重用我就問？不要騙，很難啦！說實在的，在韓國整個環境裡，她不是很重要的部分，跟我們比完全不能相提並論，就敬請期待吧」。

蔡明里表示，啦啦隊已經開始在台灣演藝圈攻城掠地，你甚至會搶走通告藝人的工作機會，當李多慧、安芝儇、李雅英及峮峮等人拍了一個廣告，絕對不是廠商為了啦啦隊而增加名額，而是搶了網紅或藝人的機會，「就是弱肉強食，我覺得很正常，真的比藝人來頂了」。