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大谷翔平暴力轟產量快追上洋基兩怪物　1數據齊名小葛瑞菲

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平連兩天開轟，本季第39轟出爐，目前累計37盜，就快達成「40轟、40盜」里程碑，而且這發全壘打擊球初速達到113英里，有望追逐洋基兩怪物紀錄。

大谷翔平19日（台灣時間）對戰紅雀第5局鎖定葛雷（Sonny Gray）的曲球轟出陽春砲，為道奇打下勝利打點。

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根據數據專家藍斯（Sarah Langs），大谷翔平這發全壘打的擊球初速達到113.5英里（約182.7公里），而在2015年開始統計以來，超越113英里的全壘打數量，大谷翔平本季已經累計13轟排名第三，前兩名為2017年的史坦頓（Giancarlo Stanton）18轟、賈吉（Aaron Judge）15轟。

大谷翔平8月打擊率雖然不到兩成，但全壘打也累計到7轟，達成一項與630轟傳奇小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）齊名的紀錄。

大谷翔平4月「7轟、4盜」，5月「7轟、8盜」，6月「12轟、3盜」，7月「6轟、12盜」，8月目前「7轟、9盜」。根據另一位數據專家哈維（Greg Harvey）指出，歷史上單季至少在5個月達到6轟、3盜的球員只有4人，前3位是1999年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、1998年坎塞柯（José Canseco ）、1922年威廉斯（Ken Williams），大谷翔平則是25年來第一人。

關鍵字： 大谷翔平全壘打盜壘紀錄MLB

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