大谷翔平連兩天開轟第39轟出爐　克蕭6局無失分道奇2比1獲勝

Back-to-back days of homers from Shohei! pic.twitter.com/hrjZrBnzeQ — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 18, 2024

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇大谷翔平19日（台灣時間）對戰紅雀，連兩戰轟出全壘打，本季第39轟出爐，率隊以 2比1獲勝。日媒預測，按照此進度今年可望達到50轟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇與紅雀前4局形成投手戰，大谷翔平5局上鎖定葛雷（Sonny Gray）曲球敲出陽春砲，連兩場開轟，隨後貝茲（Mookie Betts）選到保送，羅哈斯（Miguel Rojas）適時安打再下一城，而紅雀僅在8局下靠著諾特巴爾（Lars Nootbaar）開轟追回1分，最終道奇以2比1獲勝。

道奇先發克蕭（Clayton Kershaw）主投6局，本季最長局數，被敲4安打無失分，拿下第2勝，也是生涯第212勝。大谷翔平5打數1發全壘打，吞下2K，打擊率.290、OPS為.990。

賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「大谷翔平控制好球帶，沒有比他更優秀的選手了，昨天和今天都將曲球打出全壘打，擊球品質很好。」